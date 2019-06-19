Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan BM'nin Kaşıkçı raporuna değerlendirme

Birleşmiş Milletler, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini 'Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infaz' diye niteledi ve üst düzey Suudi yetkililerin soruşturulması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz" yanıtı geldi.