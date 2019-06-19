Cumhurbaşkanına bazı kişileri askerlikten muaf tutma yetkisi veren madde değiştirildi

Teklifte yer alan ve Cumhurbaşkanı'na, 20 yaşın üstündeki istediği herhangi bir topluluğa askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45. madde iktidar ve muhalefetin ortak önergesiyle değiştirildi.

Yapılan değişiklikle birlikte MGK'nın gerekli gördüğü sahalarda Milli Savunma Bakanlığı'nın teklifiyle askerlikten muaf olunacak. MGK ve Savunma Bakanlığı teklifiyle Cumhurbaşkanı bazı kişileri askerlikten muaf tutabilecek.

Daha önce, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, yeni askerlik yasası teklifinde 45'inci maddeye şerh koyduklarını belirterek, "'Genelkurmay Başkanı teklifi ve Milli Güvenlik Kurulu'nun onayı ile ancak gerçekleştirilebilir' dedik ve bu şekilde teklif verdik. Eğer bu şekilde kabul edilirse bu maddeye herhangi bir itirazımız olmayacak" demişti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ise "45. maddedeki yetki yeni bir yetki değil. Maddenin yazımı ile alakalı bir takım öneriler var. Maddeyi tekrar yazabiliriz" şeklinde konuşmuştu.