Doğru Yol Partisi: Tüm gücümüzle İmamoğlu'nu destekleyeceğiz

Son günlerde yapılan spekülasyonların algı operasyonu olduğunu ve DYP nin bayraktarlığını yaptığı misyon ve vizyon gereği Türkiye ve İstanbul'un geleceği her şeyin üstündedir diyen Abdullahoğlu, şöyle konuştu:
"Doğru Yol Partisi'nin İstanbul da önemli sayıda gönüldaş ve sempatizanı bulunmaktadır. Bu sayı özellikle başa baş çıkabilecek seçim sonuçlarında seçimin kaderini direkt etkileyebilecektir. Nitekim 31 Mart seçim sonuçlardaki küçük fark konunun büyük önemini göstermiş bulunmaktadır. Doğru Yol Partisi olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'na 23 Haziran seçimlerinde vereceğimiz tam destekle katkı sunacak ve tarihi görevimizi yapmış olacağız."
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