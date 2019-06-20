Rusya’daki iki çocuktan biri bu yaz Türkiye’de tatil yapacak

Rusya’da bu yıl için rezervasyonları yapılan 200 bini aşkın tur üzerinde yapılan inceleme doğrultusunda 12 yaş ve altındaki her iki çocuktan birinin bu yaz Türkiye’de tatil yapacağı belirtildi.

Rus TEZ Tour şirketinden Rus basınına yapılan açıklamaya göre, Rusya’da yurtdışından 30’dan fazla ülkeye yönelik yapılan 200 bini aşkın tur incelendi.

İnceleme sonucunda Rus ailelerin yüzde 36’sının bu yaz çocukları ile birlikte Türkiye’ye gitmeyi planladığı öğrenildi.

Türkiye’den sonra en çok tercih edilen ülkeler arasında yüzde 34 ile Yunanistan, yüzde 31.5 ile Bulgaristan yer aldı.

12 yaş ve altındaki çocuklarının yüzde 58’inin Türkiye’de tatil yapacağı aktarıldı.

İncelemeye göre, tatilcilerin büyük kısmı 0-2 yaş arası bebekleri ile en çok Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni tercih etti.

Diğer yandan 7 gecelik en ucuz seçenek kişi başına 11 bin ruble (Yaklaşık 1000 TL) karşılığında Bulgaristan’da bulunabiliyor. Türkiye’de de benzer tatiller 13.200 rubleden başlıyor.