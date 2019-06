İmamoğlu, Akşener ve Yavaş Çatalca'da buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Çatalca'da vatandaşlarla buluştu.

​İlk konuşmayı yapan İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

“Rusya açıklama yapıyor diyor ki 10 yılda 26 milyar dolarlık tarım ihracatı yapan bir ülke olduk. Biz de tam tersine milyarlarca liralık tarım ithalatı yapan bir ülke olduk. Biz belediyecilikte yerel yönetimde bu süreci destekleyen 16 milyonluk şehrin her refleksinin bu ülkeye iyi geleceğini bilerek hareket edeceğiz. Tarımı en üst seviyede destekleyeceğiz. Çatalca İstanbul’un en önemli günübirlik turizm merkezlerinden olacak.

İstanbul'da Tarım Seferberliği başlatacağız. 150 mahallede tarımı destekleyeceğiz, sağlıklı ve ucuz gıda zincirleri kuracağız. Çatalca'daki buluşmamıza katılan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener’e ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı @mansuryavas06'a teşekkürler. pic.twitter.com/HEDINc97dM — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 20, 2019

​'KİMİNLE YARIŞTIĞIMIZI BİLELİM'

Sayın Yıldırım biz yetemedik dedi, Sayın Erdoğan geldi o da bir şeyler söyledi. O da gelsin önemli değil. Benim temennim Cumhurbaşkanı’nın sokaklara çıkmamasıdır. Cumhurbaşkanı devlet adamıdır. Biz en azından kiminle yarıştığımızı daha ne görmüş oluruz. “Yunan” dediler “Sisi” dediler siz anlıyor musunuz? Ben anlamıyorum, her gün yeni bir şeyle çıkıyorlar. Şimdi bir şey çıkarmışlar, Sayıştay raporundan çıkan Beylikdüzü’nde 6 buçuk milyon dolar yüzünden yargılanıyormuş. Bunu hatırlatan Binali Yıldırım’a teşekkür ediyorum.

'TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN BİLE İZİN İSTİYORLAR'

Ben ifade verdim evet ama niye verdim. Ben çalışanlarıma daha fazla ücret verdiğim için yargılanıyorum. Ben araç saltanatım için yargılanmıyorum. Bu bahaneyle şu müjdeyi de vereyim biz geldiğimizde çalışanlarımızı maddi manevi her türlü daha çok destekleyeceğim.""Benim raporlarımı okuyacağına İstanbul’unkilere baksın. Ortak yayına ben kendi arabamla giderken kendisi hala Başbakanlık’tan kalma arabasıyla gidiyor. Önce onu değiştirsin."Canlı yayında gönülde teşekkür ettim. Yayının sonunda sorulan o soruya kendisi hemen cevap veremedi. Neden biliyor musunuz? Teşekkür etmek için bile izin istiyorlar.”

'GERÇEK ANKET SANDIKTA'

Bir anket furyasıdır başladı. Ben de anketlere biraz tereddütlü bakmakla birlikte yüzümüz güleç. Ancak gerçek anket nerede biliyor musunuz? Sandıkta. Ben henüz İstanbul’a dönmemiş arkadaşlarımı selamlıyorum sizi özledik çabuk gelin

'HEPİMİZ İÇİN ABLA'

İmamoğlu, daha sonra ‘Abim’ dediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı sahneye davet etti. “Hizmette yarışacağız” diyen İmamoğlu, daha sonra eşi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i anons etti. Ekrem İmamoğlu, Akşener için “Hepimiz için abla” ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamaları ise şu şekilde:

AKŞENER: KUL HAKKI YEMEK HİZMET MİDİR?

Biz bugün neden buradayız? Çünkü 31 Mart’ta hepimiz İmamoğlu’na oyunu atmış yalnız oyu murdar edilmiş insanlarız. 23 Haziran akşamı Ekrem kardeşimizin mazbatasını karşıdakiler çamura yatmadan geri almak için buradayız.Ben Meral Akşener olarak, hakkını arayan bir İstanbul seçmeni olarak 32’inci ilçemdeyim. Ne yazmışlar biliyor musunuz? Kayyum Vali var ya. "Hizmet için harcanan israf sayılmaz” bunu neden yazdılar. Yanımdaki kardeşim ne dediyse 18 günde yerine getirdi. Allah bin kere razı olsun senden. Burası benim seçim bölgemdi. 4’üncü aday olmak zor görünüyordu ama beni seçtirdiler. O yüzden imkansızı başarır Çatalca. Şimdi soralım. Yandaş beslemek, sizin hakkınızı yemek hizmet midir? Haram zıkkım olsun. Çatalca’nın gariban çocuğu işsiz gezerken kim olduğu belirsiz insanların kul hakkı yemesi hizmet midir? 1994’de 2 milyar olan borç bugün 22 milyar dolar. Bu borcu hizmet için harcamak yerinde damada, şusuna busuna aktarmak hizmet midir?"

'SEN O ÇİFTÇİDEN ÖZÜR DİLEDİN Mİ?'

Zamanında madenlerde, trenlerde yaşanan kazalarda kaç vatandaşımız öldü bir özür dilediniz mi? Binali Yıldırım ile kardeşim Ekrem yarışıyordu. Şimdi Erdoğan sahaya indi. Neymiş Ordu Vali’sinden özür dilemezse koltuğa oturamazmış. Seni seçen bu millet iradesi be. Milletin iradesini yok saymak senin haddine mi? Gaziantep’de millete ‘öküz’ diyen milletvekilinden özür talep ettin mi? Milletin yarısına ‘adiler’ diyen Tarım Bakanı’ndan özür talep ettin mi? Bizlere her türlü iftirayı atan Kandil’le sözleşme imzaladı diyen Soylu’dan özür dilemesini istedin mi? “Ananı al da git” dediğin çiftçiden özür diledin mi? Sayın Bahçeli sana her şeyi dedi. “Alçak” dedi. Ondan özür talep ettin mi? Sen Ülkücülere “Fatiha bilmezler” dedin özür diledin mi?

Sayın Erdoğan en sert söylemiyle sahaya indi. Vatandaşı hiç tanımamış. Benim kardeşimi siz seçtiniz. Onu yerinden edip, valiyi kayyum atayan mı Sisi'ye benzer, Ekrem İmamoğlu mu? Bütün medyayı elinde tutan Sisi, İmamoğlu’na mı benziyor Erdoğan’a mı?” Biz 23 Haziran'da bu milleti çok seven israfa karşı gençlerle elele kadınların yanında duracak Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı seçeceğiz.