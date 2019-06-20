Kayıt
19:08 20 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İmamoğlu, Akşener ve Yavaş Çatalca'da buluştu

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (312)
    0 20

    CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Çatalca'da vatandaşla bir araya geldi. İmamoğlu'nun mitingine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Çatalca'da vatandaşlarla buluştu. 

    ​İlk konuşmayı yapan İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

    “Rusya açıklama yapıyor diyor ki 10 yılda 26 milyar dolarlık tarım ihracatı yapan bir ülke olduk. Biz de tam tersine milyarlarca liralık tarım ithalatı yapan bir ülke olduk. Biz belediyecilikte yerel yönetimde bu süreci destekleyen 16 milyonluk şehrin her refleksinin bu ülkeye iyi geleceğini bilerek hareket edeceğiz. Tarımı en üst seviyede destekleyeceğiz. Çatalca İstanbul’un en önemli günübirlik turizm merkezlerinden olacak.

    ​'KİMİNLE YARIŞTIĞIMIZI BİLELİM'

    © DHA /
    İmamoğlu: İşçilerin haklarını koruduğum için Sayıştay raporundayım, lüks araçlar veya usulsüz tahsislerden dolayı değil
    Sayın Yıldırım biz yetemedik dedi, Sayın Erdoğan geldi o da bir şeyler söyledi. O da gelsin önemli değil. Benim temennim Cumhurbaşkanı’nın sokaklara çıkmamasıdır. Cumhurbaşkanı devlet adamıdır. Biz en azından kiminle yarıştığımızı daha ne görmüş oluruz. “Yunan” dediler “Sisi” dediler siz anlıyor musunuz? Ben anlamıyorum, her gün yeni bir şeyle çıkıyorlar. Şimdi bir şey çıkarmışlar, Sayıştay raporundan çıkan Beylikdüzü’nde 6 buçuk milyon dolar yüzünden yargılanıyormuş. Bunu hatırlatan Binali Yıldırım’a teşekkür ediyorum.

    'TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN BİLE İZİN İSTİYORLAR'

    Ben ifade verdim evet ama niye verdim. Ben çalışanlarıma daha fazla ücret verdiğim için yargılanıyorum. Ben araç saltanatım için yargılanmıyorum. Bu bahaneyle şu müjdeyi de vereyim biz geldiğimizde çalışanlarımızı maddi manevi her türlü daha çok destekleyeceğim.""Benim raporlarımı okuyacağına İstanbul’unkilere baksın. Ortak yayına ben kendi arabamla giderken kendisi hala Başbakanlık’tan kalma arabasıyla gidiyor. Önce onu değiştirsin."Canlı yayında gönülde teşekkür ettim. Yayının sonunda sorulan o soruya kendisi hemen cevap veremedi. Neden biliyor musunuz? Teşekkür etmek için bile izin istiyorlar.”

    'GERÇEK ANKET SANDIKTA'

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Erdoğan: Anketlerde manipülasyon var, sipariş üzerine yapılıyor
    Bir anket furyasıdır başladı. Ben de anketlere biraz tereddütlü bakmakla birlikte yüzümüz güleç. Ancak gerçek anket nerede biliyor musunuz? Sandıkta. Ben henüz İstanbul’a dönmemiş arkadaşlarımı selamlıyorum sizi özledik çabuk gelin

    'HEPİMİZ İÇİN ABLA'

    İmamoğlu, daha sonra ‘Abim’ dediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı sahneye davet etti. “Hizmette yarışacağız” diyen İmamoğlu, daha sonra eşi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i anons etti. Ekrem İmamoğlu, Akşener için “Hepimiz için abla” ifadelerini kullandı.

    Akşener'in açıklamaları ise şu şekilde: 

    AKŞENER: KUL HAKKI YEMEK HİZMET MİDİR?

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece, Başakşehir ve Bayrampaşa'da halka seslendi.
    © AA / Merve Yıldırım
    Akşener: Göreceksiniz, en az 3 puan farkla Ekrem kardeşim kazanacak
    Biz bugün neden buradayız? Çünkü 31 Mart’ta hepimiz İmamoğlu’na oyunu atmış yalnız oyu murdar edilmiş insanlarız. 23 Haziran akşamı Ekrem kardeşimizin mazbatasını karşıdakiler çamura yatmadan geri almak için buradayız.Ben Meral Akşener olarak, hakkını arayan bir İstanbul seçmeni olarak 32’inci ilçemdeyim. Ne yazmışlar biliyor musunuz? Kayyum Vali var ya. "Hizmet için harcanan israf sayılmaz” bunu neden yazdılar. Yanımdaki kardeşim ne dediyse 18 günde yerine getirdi. Allah bin kere razı olsun senden. Burası benim seçim bölgemdi. 4’üncü aday olmak zor görünüyordu ama beni seçtirdiler. O yüzden imkansızı başarır Çatalca. Şimdi soralım. Yandaş beslemek, sizin hakkınızı yemek hizmet midir? Haram zıkkım olsun. Çatalca’nın gariban çocuğu işsiz gezerken kim olduğu belirsiz insanların kul hakkı yemesi hizmet midir? 1994’de 2 milyar olan borç bugün 22 milyar dolar. Bu borcu hizmet için harcamak yerinde damada, şusuna busuna aktarmak hizmet midir?"

    'SEN O ÇİFTÇİDEN ÖZÜR DİLEDİN Mİ?'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © İHA / Medeni Topaloğlu
    Erdoğan: Bu milletin valisine 'it' diyen bir insandan siyasetçi olmaz
    Zamanında madenlerde, trenlerde yaşanan kazalarda kaç vatandaşımız öldü bir özür dilediniz mi? Binali Yıldırım ile kardeşim Ekrem yarışıyordu. Şimdi Erdoğan sahaya indi. Neymiş Ordu Vali’sinden özür dilemezse koltuğa oturamazmış. Seni seçen bu millet iradesi be. Milletin iradesini yok saymak senin haddine mi? Gaziantep’de millete ‘öküz’ diyen milletvekilinden özür talep ettin mi? Milletin yarısına ‘adiler’ diyen Tarım Bakanı’ndan özür talep ettin mi? Bizlere her türlü iftirayı atan Kandil’le sözleşme imzaladı diyen Soylu’dan özür dilemesini istedin mi? “Ananı al da git” dediğin çiftçiden özür diledin mi? Sayın Bahçeli sana her şeyi dedi. “Alçak” dedi. Ondan özür talep ettin mi? Sen Ülkücülere “Fatiha bilmezler” dedin özür diledin mi?

    Sayın Erdoğan en sert söylemiyle sahaya indi. Vatandaşı hiç tanımamış. Benim kardeşimi siz seçtiniz. Onu yerinden edip, valiyi kayyum atayan mı Sisi'ye benzer, Ekrem İmamoğlu mu? Bütün medyayı elinde tutan Sisi, İmamoğlu’na mı benziyor Erdoğan’a mı?” Biz 23 Haziran'da bu milleti çok seven israfa karşı gençlerle elele kadınların yanında duracak Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı seçeceğiz. 

     

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (312)
    Etiketler:
    24 haziran seçimleri, 24 Haziran, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, İstanbul, seçim, Çatalca, Mansur Yavaş, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    'Yavuz sondaj gemisi, temmuz ayının başında çalışmalarına başlayacak'
    Karikatür
    ABD'nin Ortadoğu'ya Patriot sevkiyatı yoğunlaştı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet