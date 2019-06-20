İmamoğlu, Akşener ve Yavaş Çatalca'da buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Çatalca'da vatandaşlarla buluştu.
Çatalca’da hemşehrilerimizle beraberiz. #HerŞeyÇokGüzelOlacak https://t.co/slclT4PqOx— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 20, 2019
İlk konuşmayı yapan İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
“Rusya açıklama yapıyor diyor ki 10 yılda 26 milyar dolarlık tarım ihracatı yapan bir ülke olduk. Biz de tam tersine milyarlarca liralık tarım ithalatı yapan bir ülke olduk. Biz belediyecilikte yerel yönetimde bu süreci destekleyen 16 milyonluk şehrin her refleksinin bu ülkeye iyi geleceğini bilerek hareket edeceğiz. Tarımı en üst seviyede destekleyeceğiz. Çatalca İstanbul’un en önemli günübirlik turizm merkezlerinden olacak.
İstanbul'da Tarım Seferberliği başlatacağız. 150 mahallede tarımı destekleyeceğiz, sağlıklı ve ucuz gıda zincirleri kuracağız. Çatalca'daki buluşmamıza katılan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener’e ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı @mansuryavas06'a teşekkürler. pic.twitter.com/HEDINc97dM— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 20, 2019
'KİMİNLE YARIŞTIĞIMIZI BİLELİM'
'TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN BİLE İZİN İSTİYORLAR'
Ben ifade verdim evet ama niye verdim. Ben çalışanlarıma daha fazla ücret verdiğim için yargılanıyorum. Ben araç saltanatım için yargılanmıyorum. Bu bahaneyle şu müjdeyi de vereyim biz geldiğimizde çalışanlarımızı maddi manevi her türlü daha çok destekleyeceğim.""Benim raporlarımı okuyacağına İstanbul’unkilere baksın. Ortak yayına ben kendi arabamla giderken kendisi hala Başbakanlık’tan kalma arabasıyla gidiyor. Önce onu değiştirsin."Canlı yayında gönülde teşekkür ettim. Yayının sonunda sorulan o soruya kendisi hemen cevap veremedi. Neden biliyor musunuz? Teşekkür etmek için bile izin istiyorlar.”
'GERÇEK ANKET SANDIKTA'
'HEPİMİZ İÇİN ABLA'
İmamoğlu, daha sonra ‘Abim’ dediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı sahneye davet etti. “Hizmette yarışacağız” diyen İmamoğlu, daha sonra eşi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i anons etti. Ekrem İmamoğlu, Akşener için “Hepimiz için abla” ifadelerini kullandı.
Akşener'in açıklamaları ise şu şekilde:
AKŞENER: KUL HAKKI YEMEK HİZMET MİDİR?
'SEN O ÇİFTÇİDEN ÖZÜR DİLEDİN Mİ?'
Sayın Erdoğan en sert söylemiyle sahaya indi. Vatandaşı hiç tanımamış. Benim kardeşimi siz seçtiniz. Onu yerinden edip, valiyi kayyum atayan mı Sisi'ye benzer, Ekrem İmamoğlu mu? Bütün medyayı elinde tutan Sisi, İmamoğlu’na mı benziyor Erdoğan’a mı?” Biz 23 Haziran'da bu milleti çok seven israfa karşı gençlerle elele kadınların yanında duracak Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı seçeceğiz.
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