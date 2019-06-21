Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Bayar: Bütün cezaevini haraca bağladım

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmaya katil zanlısı Bayar, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Eski eşi ve azmettirici olduğu öne sürülen tutuksuz sanık Saadet Aylin Y. de salonda hazır bulundu.
Saadet Aylin Y. hakkında azmettirme suçundan, Volkan Bayar hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın ilk duruşmasında hakim, kimlik tespitine geçti.
'KESİNLİKLE SAVUNMA YAPMAYACAĞIM'
Kimlik tespiti sırasında mahkeme başkanın "Evli misin, çocuğun var mı?" sorusuna Bayar, "Bir sürü çocuğum var, ellerinizden öper" diye cevap verdi. "Geliriniz var mı?" sorusunu ise Bayar, "Evet var, bütün cezaevini haraca bağladım, herkesten haraç alıyorum" diye cevapladı.
SEGBİS sistemiyle bağlandığı mahkemede, "Eskişehir’e kucak dolusu sevgiler, selamlar. Sen benim hayatımı bitireceksin, sen beni konuşturmayacaksın. İfade vermek istemiyorum, sizi öldürürüm, ş......r" diye hakaretler yağdıran katil zanlısı Bayar, oturduğu masadan ayağa kalkarak başını duvarlara vurup kendisini yere attı.
Dört infaz koruma memuru tarafından durdurulan Bayar, kelepçe takılarak SEBGİS odasından çıkarıldı.
Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, hareketleri nedeniyle Volkan Bayar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması ara kararını alarak Saadet Aylin Y.’nin savunmasına geçti.
Suçlamaları reddeden Saadet Aylin Y., Bayar’ın kendisine fiziksel ve psikolojik baskı yaptığını söyledi.
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