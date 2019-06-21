40 yıllık fırıncı ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti

75 kuruşa da ekmek satılabileceğini ispatlayan Kaplan, kendisine yönelik eleştirileri ise “Fırınlar ekmekleri bakkallara 60 kuruştan satıyor. Ben ise kendi rafımda 75 kuruşa satıyorum. Beni ucuz satmakla eleştirenler aslında benden daha ucuza satıyor”dedi. Bu tatlı rekabetten en fazla memnun olanlar ise tüketiciler oldu.
Kalpan, ekmek fiyatını yükselten maliyetleri aradan çıkartıp fiyatı düşürdüğünü belirtip, “Bu benim baba mesleğim. Fırınımda ben ve çocuklarım çalışıyoruz. Ben ürettiğim ekmekleri kendi tezgahımda satıyorum. Aracıya ıskonto vermiyorum. Bayilere 30-40 kuruş ıskonto veren arkadaşlarımız var. Onlar ekmeği 60 kuruştan veriyor ben 75 kuruştan veriyorum. Ben normal fırıncılardan pahalı satıyorum aslında. Direk vatandaşa satıyorum. Mazot masrafı ve diğer nakliye masrafı olmadığı için ucuza satabiliyorum. Ben bu şekilde kurtarıyorum.”dedi.
'ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞIN DUASI'
Kaplan, un ve maya fiyatlarının arttığını belirtip, “Bir uncu lobisi var. Bugün 60 liralık unu 110 liraya çıkarttılar. Biz buna rağmen dayanıyoruz. Kimse 60 liralık unun nasıl 110 liraya çıktığını sorgulamıyor. 20 liralık maya nasıl 60 lira oldu. Bunu kimse sorgulamıyor. Beni ucuz satıyorum diye eleştirenler, unu mayayı pahalı satanları eleştirmiyor” şeklinde konuştu.
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