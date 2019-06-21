Yıldırım: Amerikalı bakan 'Impossible, impossible' dedi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Perpa’da esnaf ile bir araya geldi.
Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
* Türkiye’de istikrar olmadığı dönemlerde neler yaşandığını hepiniz biliyorsunuz. 1970’li yıllar Türkiye’nin kayıp yıllarıdır. 1980’de rahmetli Özal geldi işler düzeldi istikrar ülkenin kazanmasına sebep oldu. 1990’larda yine istikrar kayboldu. 28 Şubat ile koalisyonla boşa geçen 10 yıl oldu.
* Az laf çok iş. Ülkeyi doğudan batıya kuzeyden güneye yollar ile böldük. 2 bin kilometre bölünmüş yol yaptık.
* Bir gün bakanlarla yurt dışı toplantısındayım. "Biz yılda 2 bin kilometre bölünmüş yol yapıyoruz" deyince Amerikalı bakan dedi ki "Sayın bakan, herhalde bir sıfır hatası var. Herhalde 200 demek istedin." "Yok, biz yılda 2 bin kilometre bölünmüş yol yapıyoruz" dedim. Adam şaşırdı, "Nasıl olabilir? Impossible, impossible" dedi. Dedim ki "Zor olan hemen yapılır, imkansız zaman alır."
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