İstanbul'da fabrika yangını: 4 yabancı uyruklu işçi yaşamını yitirdi

İstanbul Büyükçekmece’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi hayatını kaybetti.

Büyükçekmece ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan, tekstil ve plastik malzeme imalatının yapıldığı dört katlı fabrikada saat 03.15’te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen ekipler, yangın sırasında binanın çatı katına çıkan ve burada mahsur kalan 20 işçiyi kurtardı. İşçilerden 4’ü ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale eden dört itfaiye görevlisi de hafif yaralandı.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından fabrika içinde yaptığı incelemede 4 işçinin cansız bedenine ulaştı.

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada yaşamlarını yitiren 4 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Valilik, yaşamını yitirenlerin kimliklerini belirlemek için yapılan çalışmaların sürdüğü kaydedildi.