İstanbul'da fabrika yangını: 4 yabancı uyruklu işçi yaşamını yitirdi

Olay yerine gelen ekipler, yangın sırasında binanın çatı katına çıkan ve burada mahsur kalan 20 işçiyi kurtardı. İşçilerden 4’ü ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale eden dört itfaiye görevlisi de hafif yaralandı.
İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından fabrika içinde yaptığı incelemede 4 işçinin cansız bedenine ulaştı.
Yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada yaşamlarını yitiren 4 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Valilik, yaşamını yitirenlerin kimliklerini belirlemek için yapılan çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
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