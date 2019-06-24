Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye 'Evliya Çelebi' derler

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, dün yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair değerlendirmelerde bulundu.
Eşinin ölünceye dek AK Parti'nin reklam kampanyalarının direktörlüğünü yaptığını hatırlatan Olçok, "Ruhun Şad olsun Erol Olçok. Sensiz ancak bu kadar. Koyunun olmadığı yerde, keçiye evliya çelebi derler" diye yazdı.
KAYA gibi geçmişin,MAHİR bir kampanya ile ele yüze nasıl BULADI-lar hepimiz izledik.KARADENİZ böyledir,sağı solu belli olmaz.RUHUN ŞAD OLSUN EROL OLÇAK,sensiz ancak bu kadar. Koyunun olmadığı yerde,keçiye evliya çelebi derler.@akpartiistanbul @BY @ekrem_imamoglu @herkesicinCHP— Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) June 23, 2019
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