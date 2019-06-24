Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye 'Evliya Çelebi' derler

KAYA gibi geçmişin,MAHİR bir kampanya ile ele yüze nasıl BULADI-lar hepimiz izledik.KARADENİZ böyledir,sağı solu belli olmaz.RUHUN ŞAD OLSUN EROL OLÇAK,sensiz ancak bu kadar. Koyunun olmadığı yerde,keçiye evliya çelebi derler.@akpartiistanbul @BY @ekrem_imamoglu @herkesicinCHP