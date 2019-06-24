Haluk Levent'ten İmamoğlu paylaşımı: Seçim bitti, artık yazabilirim

Şarkıcı Haluk Levent, dün bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Şarkıcı Haluk Levent, 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan ancak dün bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Levent şunları kaydetti:

"Seçim bitti. Artık yazabilirim. İstanbul’u yönetecek yeni başkan sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum. Seçimden 1 yıl önce yanına gitmiştim. Beylikdüzü’nde cinsel istismara uğrayan kızımıza ve ailesine destek istemiştik.Hep yanlarında oldu. Aileye ev buldu. Sağ olsun."

Seçim bitti. Artık yazabilirim.

İstanbul’u yönetecek yeni başkan sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum.

Seçimden 1 yıl önce yanına gitmiştim.

Beylikdüzü’nde cinsel istismara uğrayan kızımıza ve ailesine destek istemiştik.Hep yanlarında oldu. Aileye ev buldu. Sağolsun 💚 pic.twitter.com/cO78oNFhjR — Haluk Levent (@haluk_levent) June 23, 2019

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