Haluk Levent'ten İmamoğlu paylaşımı: Seçim bitti, artık yazabilirim

Levent şunları kaydetti:
"Seçim bitti. Artık yazabilirim. İstanbul’u yönetecek yeni başkan sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum. Seçimden 1 yıl önce yanına gitmiştim. Beylikdüzü’nde cinsel istismara uğrayan kızımıza ve ailesine destek istemiştik.Hep yanlarında oldu. Aileye ev buldu. Sağ olsun."
Seçim bitti. Artık yazabilirim.— Haluk Levent (@haluk_levent) June 23, 2019
İstanbul’u yönetecek yeni başkan sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum.
Seçimden 1 yıl önce yanına gitmiştim.
Beylikdüzü’nde cinsel istismara uğrayan kızımıza ve ailesine destek istemiştik.Hep yanlarında oldu. Aileye ev buldu. Sağolsun 💚 pic.twitter.com/cO78oNFhjR
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