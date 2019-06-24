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15:59 24 Haziran 2019
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    AK Partili Yeneroğlu: Kavala'yla ilgili iddianameyi okudum, maddi kanıt bulamadım

    © AA /
    Türkiye
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    AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala hakkında hazırlanan iddianameyi okuduğunu belirterek, "Kavala'nın 'Hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma olarak Gezi olaylarının organizatörü, yöneticisi veya finansörü' olduğuna dair maddi kanıtlar bulamadım" dedi.

    Gezi Parkı protestoları davası bugün Silivri'de başladı. Sanıklardan Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala yaklaşık 20 aydır, Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu ise 7 aya yakın bir süredir tutuklu.

    Gezi davası
    © DHA /
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    Aksakoğlu, savunmasında suçlamaların "hem kanıttan yoksun, hem de çalışmaları ve hayatıyla ters düştüğünü" söyleyerek tahliyesini talep etti. Kavala da  savunmasında gösterileri George Soros'un finanse ettiği ve kendisinin organize ettiği iddialarına ilişkin delil bulunmadığını ifade ederek tahliyesini istedi.

    Son zamanlarda AK Parti içindeki eleştirileriyle gündeme gelen partinin İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Osman Kavala vs ile ilgili iddianameyi okudum. Kavala'nın 'Hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma olarak Gezi olaylarının organizatörü, yöneticisi veya finansörü' olduğuna dair maddi kanıtlar bulamadım. Kamuoyunu ikna eden bir yargı kararının en kısa zamanda çıkmasını ümit ederim" ifadesini kullandı.

    ​Yeneroğlu, "Ayrıca iddianamede adı geçen Yiğit Aksakoğlu ile ilgili kurulmaya çalışılan bağlantılar hukuk adına ürkütücü. Kavala ile herhangi bir irtibatı ve tanışıklığı dahi olmayan ve isnad edilen suçlarla ilgili de maddi kanıt sunulmayan bir kişinin tutuklu yargılanması izaha muhtaç" dedi.

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    Etiketler:
    George Soros, AK Parti, İddianame, Gezi Parkı eylemleri, Osman Kavala, Mustafa Yeneroğlu, Yiğit Aksakoğlu
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