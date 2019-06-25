MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" açıklaması yapıldı.