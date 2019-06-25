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10:17 25 Haziran 2019
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    Akşener: İyi ve cesur insanlar, 25 yıldır değişmeyeni değiştirdiniz

    © AA /
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuşuyor.

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
    © AA / Orhan Akkanat
    ‘İmamoğlu mevcut sorunlarla ilgilenirse, AK Parti onunla işbirliğine gider’
    Sözlerine "İyi ve cesur insanlar, 25 yıldır değişmeyeni değiştirdiniz. 17 yıldır 'durdurulamaz' denileni durdururuz. Milletimize tercüman, demokrasimize nefes oldunuz" diye başlayan Akşener'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    - Biz bu arkadaşların T.C. ibaresinden rahatsız olduklarını öğrendik, ama hangi arada İstiklal Marşı'na sinir olmaya başladılar? Onu da yeni öğrendik. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsan boş, göklerden gelen bir karar vardır. 23 Haziran adalet bayramı oldu. Sandığı tekmeleyenlere anlamlı bir ders veren büyük Türk milletine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milletime, tüm İstanbullulara saygılarımı sunuyorum. Bu milletin evladı olmaktan bir kez daha gurur duyuyorum. 

    - Milletimiz bir kişiyi bir siyasi partiyi destekledi mi arkasında durur. Ama unutulduğunu anladığında gereğini yapmasını çok iyi bilir. Sadece Millet İttifakı’na oy veren arkadaşlarımızın değil, 31 Mart'ta Cumhur ittifakı’na oy veren vatandaşlarımızın da büyük payı var. Cumhur ittifakı’na oy veren vatandaşlarımız bugün Millet İttifakı’nın adayına hukuksuzca engel olan zihniyet bana da aynısını yapar dedi.

    - Bu seçimin kaybedeni mesela şehre, İstanbulumuza ihanet edenlerdir. Şehri betona gömenler, İstanbul'un parasını çarçur edip adına hizmet diyenlerdir. Trafiği ömür törpüsü edenler, güzelim şehri ağaçsız kuşsuz bırakanlardır. Bizler siyasi partiler olarak çalıştık. Ancak açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, 23 Haziran Türk milletinin destanıdır. Henüz 2 yaşını doldurmamış partimizle seçim maratonunda soluksuz koştunuz. 

    - Canımızdan aziz bildiğimiz milletimizin iradesinin tekmelendiği günde dengeleri değiştiren sizler oldunuz. Demokrasimize nefes oldunuz. Bu yürüyüş sıradan bir yürüyüş değildir. Biz üzerimize  kilitlenen kapıları kırarak geldik. Mikrofonu kapattıklarında yürekten haykırarak değildik. Elektrikleri kestiklerinde salonu gözlerimizdeki ışıkla aydınlatarak geldik. Bomba var, girmeyin dedikleri meydanları doldurarak geldik. Tehdidi, yalanı yendik. Ahlaksız manşetleri yendik. Biz bu günlere küresel odakları yabancı başkentleri turlayarak değil, Anadolu'yu karış karış dolaşarak geldik. Bu cesur kadroyla gurur duymamak mümkün mü? İyi ki varsınız.

    Kadir Topbaş
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Kadir Topbaş'tan İmamoğlu mesajı
    - Seçimin ülkemizi oyalamasına izin vermeyin dedim. Ülkemizin gerçek gündemini konuşalım, elbette yarışalım ama mutfaktaki yangına çare aramaktan geri durmayın. İllet zillet diyerek gerçeğimizi perdelemek istediler. Çiftçimizi, esnafımızı, bakkalımızı teröristlikle itham ettiler. Ama sonunda ne oldu 23 Haziran kimin eğri, kimin doğru durduğunu gözler önüne serdi. İstanbul’a mitil atacağını söyleyenler bir baktık ki mitili İmralı’ya atmışlar. Maskeler düştü. Mağdurlar mağrur oldu, bilgeler akil adam oldu. Bir belediye başkanlığı adına teröristin ayağına gittiler. Bir cumhurbaşkanı televizyonda yarım saat bir terörist başının mektubunu şerh etti. Teröristi yerli ve milli ilan ettiler. Beka beka dediler takaya binip İmralı’ya gittiler.

    - Türk milliyetçilerini ocaksız sananlar kahrolsunlar. Seçim geride kaldı. Her seçimden sonra seçmen ne mesaj verdi tartışmaları yapılır; 23 Haziran’da milletimizin mesajı öyle şifreli falan değil gayet açıktır. Milletimiz kavgayı bırakıp mutlu olmak istiyor. Tek adam rejiminin bir yıl içinde iflas ettiğini gördük. Kuvvetler ayrılığı kesin bir şekilde tesis edilmeli. Tek adam modeliyle Türkiye yönetilemiyor. Türkiye’nin acilen normalleşmeye ihtiyacı var. Terörist başıyla görüşmeler derhal sonlandırılmalı.

    - Sayıştay raporuyla tespit edilen bütün yolsuzluklar için yargı yolu açılmalı. Erdoğan’ı partiler arası bir mutabakat arayışına davet ediyoruz.

    Etiketler:
    değerlendirme, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Haziran, Meral Akşener, İYİ Parti
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