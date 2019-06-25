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11:52 25 Haziran 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan - Devlet Bahçeli - Binali Yıldırım

    Tosun: AK Parti'nin tek başına aldığı oy yüzde 45'tir

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Eski AK Parti Tokat Milletvekili ve Star yazarı Resul Tosun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak "İmamoğlu’nun aldığı yüzde 54 oy sadece CHP’nin oyları değildir. Bu oylar CHP, İP, HDP ve diğerlerinin toplamıdır. Hepsinin toplamı yüzde 54’tür. AK Parti’nin tek başına aldığı oy yüzde 45’tir" dedi.

    Eski AK Parti Tokat Milletvekili Resul Tosun, Star'da "Adam kazandı" başlığıyla yayımlanan yazısında 23 Haziran'da yenilenen ve Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini değerlendirdi.

    "Rakibine 806 bin oy fark atan İmamoğlu’nu kutlamamak insafsızlıktır, vicdansızlıktır.  İlk kutlamanın, rakibi Yıldırım’dan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmesi de çok ama çok anlamlıdır" diyen Tosun, şöyle devam etti:

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
    © AA / Orhan Akkanat
    ‘İmamoğlu mevcut sorunlarla ilgilenirse, AK Parti onunla işbirliğine gider’
    "Diktatördür, demokrasiye saygıları yoktur kabilinden yapılan eleştirilere mükemmel bir cevap olmuştur. 

    Şaibe ortadan kalkmış İmamoğlu büyük bir fark ile seçimi kazanmış Erdoğan da tıpkı diğer şehirlerdeki sonucu kabullendiği gibi sandıktan çıkana saygı göstermiş, saygı göstermekle yetinmemiş İmamoğlu’nu kutlamıştır.

    Bu kutlama demokratik olgunluğu göstermesi açısından hem içerideki hem dışarıdaki muhaliflere kapak olacak bir erdemdir!

    Adaylar bazında kazanan ve kaybeden vardır. Ancak partileri teker teker değerlendirecek olursak ciddi miktarda oy kaybına rağmen Türkiye’nin en büyük partisinin hâlâ AK Partiolduğunu görürüz. 

    İmamoğlu’nun aldığı %54 oy sadece CHP’nin oyları değildir.

    Bu oylar CHP, İP, HDP ve diğerlerinin toplamıdır.

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Samatya Kent Kültür Merkezi'nde avukatlarla bir araya geldi. Temelli, toplantıda konuşma yaptı.
    © AA / Başak Akbulut Yazar
    Temelli: Bugün AKP-MHP bloğunun karşısında İmamoğlu var, oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz
    Hepsinin toplamı %54’tür AK Parti’nin tek başına aldığı oy %45’tir.

    Evet, oylarda gerileme vardır ama İstanbul’un da Türkiye’nin de sorunlarını çözmeye en güçlü aday hâlâ AK Parti’dir. Bu gerçek İmamoğlu’nun zaferi kadar açık ve net bir gerçektir. 

    İmamoğlu’nun ekibi ve ona destek verenler gözle görülür üstün bir gayret ile çalışmıştır. Hem alanda hem de basın ve sosyal medyada bariz bir üstünlük sağlamıştır. 

    Dolayısıyla asıl başarı İmamoğlu’nun değil bu ekibin başarısıdır dersek abartmış olmayız. 

    Buna mukabil Yıldırım’a destek veren güçlü bir ekip olmamıştır. Canla başla çalışanları tenzih ederim ama ne alan çalışmasıyla, ne basın ve sosyal medya çalışması ile işin gerçekten ehli olan Yıldırım seçmene anlatılamamıştır."

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, Resul Tosun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), MHP, AK Parti, Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan
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