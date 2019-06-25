Kabine revizyonu sorulan Erdoğan: Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız, siparişle bu işler olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine revizyonuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız, siparişle bu işler olmaz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, bir süredir kamuoyunda tartışılan 'kabine revizyonu' ile ilgili olarak kendisine yöneltilen soruyu "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız" diye yanıtladı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları gündemde tutmak şık değil. Siparişle kabine değişikliği olmaz. Böyle dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği, şu bu, anlatabiliyor muyum?"

BAHÇELİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme yapıp yapmadığı sorulan Erdoğan, "Telefonla görüşmemiz oldu ama tabii bir değerlendirmeyi yurt dışından geldikten sonra inşallah yine oturur yaparız" dedi.

G20 dönüşünde müjde vereceğini söylediği anımsatılarak, bunun ekonomiyle mi ilgili olduğu sorusuna Erdoğan, "Tabii ki ağırlıklı" karşılığını verdi.

"Türkiye İttifakı hep vurgulanıyor ama bu kapsamda liderlerle bir görüşme olabilir mi?" sorusu üzerine de Erdoğan, "Bu verdiğimiz sinyal onlara değil mi? Onlara. Bunların detaylarına, teferruatına ayrıca gireriz" ifadesini kullandı.

'YİNE BİR ARAYA GELME DURUMU DA OLABİLİR'

"Böyle bir liderler buluşması bekleyelim mi?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Şu anda bir şey diyemiyorum, gelişmelere göre bu tür adımlar da atılabilir ama bunların tabii biliyorsunuz bizde belli sınırları var. Ona göre adımlar... Bizim birinci derecedeki şeyimiz halkımızla bu işi başarmaktır, sağlamaktır ama yine bir araya gelme durumu da olabilir" diye konuştu.