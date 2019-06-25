İmamoğlu'ndan mazbata açıklaması

23 Haziran seçimlerinin ardından çalışmalarına Maslak'taki ofisinde devam eden İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İmamoğlu mazbata süreci ile ilgili, "Bir sorun yok. Herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın olur diye ümidimiz var. Şu anda bize ulaşan negatif bir durum yok. Bize ulaşmış itiraz yok. Yarını bekliyoruz" dedi.
'İTİRAZ SÜRECİ BUGÜN BİTİYOR, İL SEÇİM REDDEDEBİLİR'
İmamoğlu, yasal itiraz sürecine dair, "Bugün itiraz süreci bitiyor. İtiraz olabilir. İl seçim reddedebilir. Bilemiyorum o süreçleri. Yarın olması yönünde bekliyoruz. Olursa vatandaşlarımıza da duyuracağız devir teslimi" diye konuştu.
'16 MİLYON İNSANIN KAZANDIĞINI İSPAT EDECEĞİZ'
"Açıkça saat 3'e kadar sürdü evde olmamız. Kızım uyumuştu, 2 oğlumla sarılabildik. Bu süreci hiçbir yerde hiçbir zaman zafer olarak tanımlamadım. Çünkü toplumun bir kesimine karşı bir zafer, vesaire yok. Bu bir demokrasiyi tamir etme süreciydi. Elbette biz seçimi kazandık, ama millet kazansın istiyorum. Hiç kimse dışında kalmadan 16 milyon kazansın istiyorum. Onu başardığımızı düşünüyorum. İnşallah 16 milyon insanın kazandığını önümüzdeki günlerde ispat edeceğiz."
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