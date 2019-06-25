İmamoğlu'ndan mazbata açıklaması

Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, mazbata süreciyle ilgili bir sorun olmadığını, rutin zamanlamayı beklediklerini söyledi. İtiraz sürecinin bugün biteceğine dikkat çeken İmamoğlu, "İl seçim reddedebilir" diye konuştu.

23 Haziran seçimlerinin ardından çalışmalarına Maslak'taki ofisinde devam eden İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dün neler yaptığı sorulan İmamoğlu, "Epeyce dinlendim, biraz çalıştım. Yazdım, notlarımızı toparladım, hazırlık yaptım. Akşam çıktım biraz işlerim vardı. Milletvekillerine teşekkür ettim. Bugün de çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah hazırlık yapıyoruz. Sabah kahvaltımızı uzun uzun yaptım. Eşim çocuklarım, annem babam. Uzun uzun konuştuk, dertleştik. Şimdi hazırlık yapıyoruz. Heyecanımızı İstanbul'a katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu mazbata süreci ile ilgili, "Bir sorun yok. Herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın olur diye ümidimiz var. Şu anda bize ulaşan negatif bir durum yok. Bize ulaşmış itiraz yok. Yarını bekliyoruz" dedi.

'İTİRAZ SÜRECİ BUGÜN BİTİYOR, İL SEÇİM REDDEDEBİLİR'



İmamoğlu, yasal itiraz sürecine dair, "Bugün itiraz süreci bitiyor. İtiraz olabilir. İl seçim reddedebilir. Bilemiyorum o süreçleri. Yarın olması yönünde bekliyoruz. Olursa vatandaşlarımıza da duyuracağız devir teslimi" diye konuştu.

'16 MİLYON İNSANIN KAZANDIĞINI İSPAT EDECEĞİZ'

İmamoğlu seçim akşamı yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

"Açıkça saat 3'e kadar sürdü evde olmamız. Kızım uyumuştu, 2 oğlumla sarılabildik. Bu süreci hiçbir yerde hiçbir zaman zafer olarak tanımlamadım. Çünkü toplumun bir kesimine karşı bir zafer, vesaire yok. Bu bir demokrasiyi tamir etme süreciydi. Elbette biz seçimi kazandık, ama millet kazansın istiyorum. Hiç kimse dışında kalmadan 16 milyon kazansın istiyorum. Onu başardığımızı düşünüyorum. İnşallah 16 milyon insanın kazandığını önümüzdeki günlerde ispat edeceğiz."