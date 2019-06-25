Hasan Kaçan'dan Gökhan Özoğuz'a: Sanatçı muhaliftir palavrasını bırakın

Oyuncu Hasan Kaçan, Gökhan Özoğuz'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımına yanıt verdi.

Gökhan Özoğuz paylaşımında, "Herkesin meşrebi vardır, farklıdır. Bundan önce hep bir eksik hep bir fazla derken, Benim meşrebime birebir uyan ilk siyasi şahsiyet Ekrem İmamoğlu oldu! Samimiyet çok güçlüdür! Görevinde başarılar. Ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşım üzerine Hasan Kaçan'dan Özoğuz'a cevap geldi. Kaçan "Gökhancım, Din kardeşi olmamız aynı siyasi görüşte olmamızı gerektirmez. "Meşrebim" dediğin görüşün, din kardeşlerine yaptığı zulümleri de bilemeyebilirsin. Ama artık şu "Sanatçı muhaliftir" palavrasını bırakın. "Sanatçı Erdoğan'a muhaliftir." deyin. Siz de rahat edin biz de" ifadelerini kullandı.

Gökhancım, Din kardeşi olmamız aynı siyasi görüşte olmamızı gerektirmez.

"Meşrebim" dediğin görüşün, din kardeşlerine yaptığı zulümleri de bilemeyebilirsin.

Ama artık şu "Sanatçı muhaliftir" palavrasını bırakın.

"Sanatçı Erdoğan'a muhaliftir." deyin.

Siz de rahat edin biz de. https://t.co/9OnKHjy5mA — Hasan Kaçan⚡ (@hetenketenabi) 25 Haziran 2019

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