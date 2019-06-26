Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk hırsızlık

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmanın binasından bir bankaya nakil için hazırlık yapıldı.
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Para nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada güvenlik sorumlusu, elinde bulunan iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin euroyu alarak kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızlıkla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alan polis, güvenlik sorumlusunun da arasında yer aldığı 4 zanlıyı arıyor.
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