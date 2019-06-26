İmamoğlu seçim sürecinde İBB önünde bildiri okuyan personelle ilgili konuştu

Yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi öncesi Ekrem İmamoğlu karşıtı miting düzenleyen belediye çalışanlarının akıbetinin ne olacağı çeşitli kesimler tarafından merak konusu olmuştu.

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, söz konusu iddiayı dün İmamoğlu'na sorduğunu aktardı.

Az önce İBB Başkanı @ekrem_imamoglu ile konuştum. Seçim sürecinde İBB önünde bildiri okuyan personeli sordum, şöyle cevap verdi: "Benim hiçkimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul'a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum++ — Candaş Tolga Işık (@ctisik) June 25, 2019

​"Az önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuştum" diyen Işık, şöyle devam etti:

"Seçim sürecinde İBB önünde bildiri okuyan personeli sordum, şöyle cevap verdi: 'Benim hiç kimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul'a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum. Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var."

Az önce İBB Başkanı @ekrem_imamoglu ile konuştum. Seçim sürecinde İBB önünde bildiri okuyan personeli sordum, şöyle cevap verdi: "Benim hiçkimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul'a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum++ — Candaş Tolga Işık (@ctisik) June 25, 2019

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