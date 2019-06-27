Kayıt
03:42 27 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay (ortada), Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

    Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay Suriye’de: İkili ticaret ilişkileri çok daha fazla geliştirilmeli

    © AA / Ömer Koparan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Kilis, Hatay ve Gaziantep bölgeleri için Suriye ile ikili ticaret ilişkilerinin çok daha fazla geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

    Bakan Yardımcısı Turagay'ın Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'e yaptığı ziyaretine, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Yakup Sefer, Gümrük Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ve Kilis Vali Yardımcısı Osman Uğurlu eşlik etti.

    Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim
    © AP Photo / SANA
    Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Türkiye Soçi’deki mutabakata uymuyor

    Azez’de yapılan ziyaretlerde Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet, bölge esnafıyla sohbet etti. Ticari konularda Suriyeli tüccarlarla Azez Ticaret Odasında bir araya gelen Turagay ve beraberindeki heyet, bölgedeki tüccarların sıkıntılarını dinledi. Azez yerel meclisini de ziyaret eden heyete, Kilis Vali Yardımcısı Osman Uğurlu bölge hakkında bilgi verdi. 

    Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, burada yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye’ye açılan Öncüpınar ve Çobanbey gümrük kapılarını ziyaret ettikten sonra Kilis Vali Yardımcımızla beraber Azez bölgesinde ziyaretlerde bulunduk." dedi. İki ülke halkının kardeşçe bir ortamda barış içerisinde ticareti geliştirdiklerine şahit olduğunu anlatan Turagay, "Kilis, Hatay ve Gaziantep bölgeleri için Suriye ile ikili ticaret ilişkilerinin çok daha fazla geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ticari ilişkilerin gelişmesi demek, refahın artması, barış ortamının oluşması demektir." diye konuştu. 

    Türkiye-Suriye sınrında Türk tankları
    © REUTERS / Osman Orsal
    Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

    'SURİYE İLE İHRACATIMIZ ŞU AN 1.3 MİLYAR DOLAR CİVARINDA, BUNU ESKİ SEVİYELERE ÇIKARMAYI ARZULUYORUZ'

    Turagay, "Suriye ile ihracatımız şu an 1,3 milyon dolar civarında. Bu, 2010’lu yıllarda 1 milyar 800 milyon dolar civarındaydı. Dolayısıyla bunu eski seviyelere çıkarmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı. Azez ilçe merkezinde pazar yerini dolaştıklarını ve dükkanlarda Türk mallarının yer aldığını gördüklerini ifade eden Turagay, sözlerini şöyle tamamladı: "Türk mallarının kalitesi, imajı bu bölgeye yerleşmiş durumda. Suriyeli tüccarlarla görüşmeler yaptık. Onların bizden bazı istekleri oldu transit geçişler ihracat ithalatla ilgili. Ticaret Bakanımızın talimatıyla bu konularda önemli adımlar attık. Ticareti mümkün olduğu kadar serbestleştirme gayesi içerisindeyiz. Bölge halkının refahı için cumhurbaşkanlığımızın da çalışmaları var. Ziyaretimizin bölge ticareti için çok faydalı olduğuna inanıyorum."

    İlgili konular:

    ‘Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşma, Ortadoğu’daki durumu olumlu etkiler’
    MSB: Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan Suriye Çalışma Grubu faaliyete başladı
    Zaharova: Türkiye-Suriye sınırının güvenliği, Suriye'nin egemenliği ihlal edilmeden sağlanmalı
    Etiketler:
    Rıza Tuna Turagay, Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Suriye sınırı, Türkiye-Suriye İlişkileri, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    S-400 sistemi Moskova'da sergilendi
    Karikatür
    ‘Trump ve Kim Jong-un ilişkilerini ‘yeniden başlatmaya’ çalışıyor’
    İnfografik
    Yenilenen İBB Başkanlığı seçimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet