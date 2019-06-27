Altaylı: Babacan’ın şu an en yakınında bulunan kişi Prof. Beşir Atalay

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni bir parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ali Babacan'ın şu en yakınında bulunan kişinin eski İçişleri Bakanı Prof. Dr. Beşir Atalay olduğunu ileri sürdü.

Fatih Altaylı, "Ayıbın ağa babası" başlığıyla yayımlanan yazısında "Dün Ali Babacan’ın kuracağı partinin bir küskünler hareketi gibi görünmesini istemediğini yazdım. Pek çok okur sordu, ‘Ali Babacan’ın yanında hiçbir AK Partili yok yani?’ diye. Var elbette" ifadesini kullandı.

Altaylı şöyle devam etti:

"Ancak bunlar dışlandığı için küskünler sınıfına geçmiş isimler değil.

Bunlar ilkesel nedenlerde AK Parti yönetimi ile bağlarını zayıflatmış veya koparmış isimler.

Mesela Ali Babacan’ın şu an en yakınında bulunan kişi eski Bakan Prof. Dr. Beşir Atalay.

En yoğun çalışan kişi o.

Babacan’ın yanında olduğunu duyduğum ancak kendisine ulaşarak teyit ettiremediğim için adını şimdilik vermeyeceğim bir başka eski bakan daha var Babacan’ın yanında. 4 yıl önce, siyaseten en verimli olacağı dönemde milletvekili adayı bile olmayarak partiden uzaklaşan bir isim.

Bu arada sağda solda Daron Acemoğlu’nun da bu partiye katılmasının istendiğini okuyorum.

Mektebi Sultanili kardeşim Daron Acemoğlu’nun şu aşamada herhangi bir partiye katılacağını hiç zannetmiyorum.

Hatırlarsanız daha önce de yeni sistemde bakan olacağı Nagehan Alçı tarafından kesin bir dille yazılmıştı.

Ben de ‘Yok öyle bir şey’ demiştim.

Şimdi de yok öyle bir şey."