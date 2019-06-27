Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Ulusal ve uluslararası yarışmalarıyla Altın Portakal özüne dönüyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, bu yıl ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali için çalışmalara başladı.

Böcek, çalışmalar kapsamında sinema sektörü temsilcileri ile Antalya Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda Böcek'in danışmanları da hazır bulundu. Toplantıya; Sanatsal Etkinlikler Komisyonu (SEK) Başkanı ve Sinema Eserleri Yapımcıları Meslek Birliği (SEYAP) Yönetim Kurulu Üyesi Yamaç Okur, SEYAP Başkan Yardımcısı Sevil Demirci, Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) Başkanı Yönetmen Reis Çelik, Türk Sinema Vakfı (TÜRSAV) 2. Başkanı Yönetmen Aydın Sayman, Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Yönetim Kurulu Üyesi Yönetmen ve Yapımcı Nazif Tunç, Sinema Oyuncuları Derneği (SODER) Başkanı Oyuncu Yusuf Sezgin, Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) Başkanı ve Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yönetmen Yasin Ali Türkeri katıldı.

'ADINA VE ANLAMINA YAKIŞIR FESTİVAL'

Sektör temsilcileriyle festival ile ilgili fikir alışverişinde bulunan Başkan Böcek, "Dopdolu bir festival için kolları sıvadık. Özlenen ve beklenen Antalya Altın Portakal Film Festivalimizi adına ve anlamına yakışır hale getirmek için çalışıyoruz. Festivali bu yıl Antalya'mıza ve hemşehrilerimize en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisindeyiz. Sinema sektörü temsilcileriyle bu yılki festivali tüm detaylarıyla konuştuk. Fikirlerini aldık. Ulusal ve uluslararası yarışmalarıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali özüne dönüyor" dedi.