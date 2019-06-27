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15:57 27 Haziran 2019
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Maltepe’deki ‘İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması’

    İmamoğlu'na bağış yaptığı için İBB'den atılan Başkapan bağlı olduğu sendikaya dava açtı: İşime geri dönmek istiyorum

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Türkiye
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    Ekrem İmamoğlu'na seçim sürecinde 50 lira bağış yaptığı ve iktidarı eleştirdiği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işine son verilen Nuri Başkapan, bağlı olduğu sendikaya dava açtı. Bolu'daki üyelerinin işe iadesi için yürüyüş başlatan Hak-İş'in kendisini yalnız bıraktığını söyleyen Başkapan, "İşime geri dönmek istiyorum" dedi.

    Seçim sürecinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na 50 TL bağış yaptığı ve sosyal medya hesabından iktidarı eleştiren paylaşımlar yaptığı için işten çıkartılan İBB çalışanı Nuri Başkapan işine dönmeyi bekliyor.

    İBB binası
    © Fotoğraf : Twitter
    'İmamoğlu'nun kampanyasına 50 TL bağış yapan İBB çalışanı işten çıkarıldı' iddiası
    İşten atıldıktan sonra İmamoğlu’nun seçim kampanyasında çalışan ve seçim günü sandık başında görevli olan Başkapan, üye olduğu sendikaya da dava açtı.

    Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, İBB bünyesindeki Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirakinin 5 yıllık personeli olan Başkapan, İmamoğlu’na 50 TL’lik bağış yapmasının ardından İBB tarafından 31 Mayıs tarihinde sözleşmesi feshedildi.

    Başkapan 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel kalemi Hasan Doğan’ın referansıyla il özel idaresine girdi. İl özel idareleri kapanınca Başkapan da İBB’de çalışmaya başladı. Başkapan, son olarak seçim sürecinde İmamoğlu için 50 TL bağış yaptı ve sosyal medyada AK Parti’yi eleştirdi.

    Başkapan bu nedenlerle işten çıkartıldığını söylerken, "Belediyede çalışırken bir akrabamın cenaze haberini aldım. Rize’ye gideceğimi müdürüme söyledim. Cenazedeyken işten çıkartıldığım duyumunu aldım. Döndüğümde eve noter imzalı bir tebligat geldi” dedi.

    'YUKARDAN GELEN TALİMATLA BU KARARI ALMAK ZORUNDA KALDIK'

    Başkapan, tebligatı açtığında işine son verildiğini gördü. Söz konusu tebligatta ise işten çıkartma gerekçesi tek cümleyle belirtildi: 'İşletmesel gerekler.'

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu'na 15 milyonluk bağış
    Bunun üzerine Ağaç A.Ş.yle görüşen Başkapan aldığı yanıtları şöyle anlattı:

    "Genel müdür ve genel müdür yardımcısıyla görüştüm. Bana, ‘yukardan gelen talimatla bu kararı almak zorunda kaldık’ dediler. Son iki yılda Erdoğan’ı ve AKP’yi eleştiren bir insandım. İBB bünyesinde bu tavırlarımdan dolayı beni ‘sıkıntılı’ olarak görüyorlardı. Ekrem başkana yaptığım bağış makbuzunu sosyal medyada paylaştım. Ağaç A.Ş. yönetimi, ‘son zamanlarda sosyal medyada yaptığınız paylaşım ve referansınızın verdiği talimatla bu kararı almak zorunda kaldık’ dedi. Referansım da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalemi Hasan Doğan’dı. Ama Hasan Doğan benim İBB’ye girişimde değil, daha önce çalıştığım il özel idaresinde referansım olmuştu. 2014’te il özel idareleri kapanınca memurlar valiliklere, işçiler de belediyelere aktarıldı. Ben de 2014’te İBB’ye girdim."

    SENDİKADAN BAŞKAPAN'A: DURUMUN BİRAZ DİKENLİ

    Bolu Belediyesi’ndeki işlerinden çıkarılan 97 taşeron işçinin işe iadesi için Bolu’dan Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne yürüyüş başlatan Hak-İş’e bağlı Öz Orman İş Sendikası’na üye olan Başkapan, sendikasının kendisine bu süreçte sahip çıkmadığını anlattı.

    © İHA /
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    İşten çıkartıldıktan sonra Hak-İşe dava açan Başkapan, "İşten çıkartıldıktan sonra mahkemeye başvurdum. Üye olduğum sendikaya dava açtım. Çünkü fesih konusunda en ufak bir müdahalesi olmadı. Sendikamı aradığımda başkan yardımcısı, 'Senin durumun biraz dikenli. Emir büyük yerden geldi. Yapabileceğimiz bir şey yok’ dedi. Hak-İş bu süreçte bana hiç sahip çıkmadı" diye konuştu.

    "İşten çıkartıldıktan sonra İmamoğlu ekibinden veya CHP’lilerden bir dönüş aldınız mı" sorusuna Başkapan şu yanıtı verdi:

    "CHP İstanbul Büyükşehir Meclis Üyesi Tarık Balyalı, CHP Milletvekili Özgür Karabat aradı. Mazbatadan sonra işe girişimin yapılacağı söylendi. İşime geri dönmek istiyorum."

    YARKADAŞ: BAŞKAPAN ESKİ İŞİNE KAVUŞACAK

    CHP’nin önceki dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Twiiter hesabından Başkapan’ın işe döneceğine ilişkin şunları yazdı: “Unutmadığımız bir şey daha var: @ekrem_imamoglu ‘nun kampanyasına 50 TL’lik bağış yaptığı için işinden atılan İBB’nin beş yıllık personeli Nuri Başkapan kardeşimiz… Yarından sonra eski işine kavuşacak…”

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Hacı Bişkin, Gazete Duvar, Özgür Karabat, Tarık Balyalı, Dava, Hak-İş, Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu, CHP, Nuri Başkapan, Bağış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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