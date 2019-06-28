MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı" açıklaması yaptı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlip’te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır" denildi.

İdlip’te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır. https://t.co/KqATozn769 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2019

​Milli Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında Suriye'nin İdlib kentindeki gözlem noktasında 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.