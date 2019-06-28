Kayıt
16:19 28 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Deniz Yücel

    Deniz Yücel'in avukatı: AYM kararı emsal niteliğinde

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Gazeteci Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, müvekkili hakkında verilen AYM kararının, benzer suçlardan tutuklu olan gazeteciler için emsal teşkil etmesi gerektiğini belirtti. Ok, "Hepsinin tahliye olması gerekir" dedi.

    Türkiye'de yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra Şubat 2018'de tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel'in başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi (AYM) hem kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının hem de ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.

    Gazeteci Deniz Yücel
    © AFP 2019 /
    AYM'den Deniz Yücel için hak ihlali kararı
    'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'terör propagandası yapmak'tan yargılanan Yücel'in avukatı Veysel Ok, AYM'nin verdiği kararın, benzer suçlamalarla tutuklu olan gazeteciler için emsal teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

    Avukat Ok, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı DW Türkçe'den Cengiz Özbek'e değerlendirdi.

    "Öncelikle çok gecikmiş bir karar" diyen Ok, şunları söyledi:

    "Deniz tutuklandığında bu başvuruyu yapmıştık. İki yıl sonra ve Deniz tahliye olduktan sonra çıktı. Ama her şeye rağmen çok güçlü ögeler barındıran, gazeteciliği koruyan, ifade özgürlüğünü koruyan ve Türkiye'deki tüm tutuklu gazeteciler için emsal niteliğinde tespitler yapan bir içtihat diye bakmak lazım. Özellikle Kürt sorunu, darbe teşebbüsüyle ilgili yorumlar ve devletin resmi görüşleri dışında fikir beyan eden, yazan, çizen, sorgulayan gazetecilerin yaptığı faaliyetlerin, gazetecilik faaliyeti olduğunu, bunun terörle, şiddetle, propagandayla etiketlenemeyeceğinin bir tespiti oldu bu karar. Deniz'in yargılanmasında Kürt sorunuyla ilgili haberler çoğunluktaydı."

    'TUTUKLU TÜM GAZETECİLER TAHLİYE OLMALI'

    © AFP 2019 / YASIN AKGUL
    Gazeteci Yücel'in Türk hükümetine yönelik tazminat talebi incelemeye alınacak
    Ok, "Bir örgüt lideriyle (Cemil Bayık) röportaj yapmanın, örgütün propagandası anlamına gelmeyeceğinin tespiti var. Ermeni Soykırımı kelimesini kullanmak bir ifade özgürlüğüdür tespiti var. Darbe teşebbüsündeki soru işaretlerini sorgulamanın, devletin resmi görüşünden farklı olarak yorumlamanın, bir ifade özgürlüğü olduğu tespiti var. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoriter eğilimlerinin sert eleştirilmesinin de ifade özgürlüğü olduğu tespiti var. Bu anlamda çok güçlü bir karar, güçlü bir içtihat. Tabii ki doğrudan Deniz'i ilgilendiren bir karar ama şu anda Kürt sorunu nedeniyle haberler yaptığı için tutuklu bulunan ve darbe teşebbüsünü sorgulayan ve bu yüzden tutuklu bulunan tüm gazetecilerin bu kararla beraber aslında tahliye olması gerekir" dedi.

    Avukat Ok, "Alt mahkemeler bu karara uyar mı?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

    "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre devletin tüm organları, kurumları, kişileri Anayasa Mahkemesi kararına uymak zorundadır. Bu herkes için bağlayıcıdır. Alt mahkeme için de yerel mahkeme için de cumhurbaşkanı için de parlamenterler için de meclis için de bağlayıcıdır. Eğer Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanmazsa, bu bir suçtur."

    'KARARLA BİRLİKTE DENİZ'İN BERAAT ETMESİ LAZIM'

    Die Welt muhabiri Deniz Yücel
    © AFP 2019 / Andreas Arnold / dpa
    Gazeteci Yücel'in avukatı: İşkence şikayetimiz yeni değil, savcı gardiyanların ifadesini alarak takipsizlik kararı verdi
    "Bu kararla beraber, Deniz Yücel'in bir yıldan fazla süre tecritte kalarak tutuklu kaldığı süreyi boşuna yattığı anlamı çıkıyor diyen Ok, "Bütün davayı, tüm iddianemeyi çökerten bir karar. Bu kararla birlikte Deniz'in beraat etmesi lazım. Çünkü AYM Deniz'e itham edilen tüm suçlamaların bir gazetecilik faaliyeti olduğunun tespitini yaptı. Bu anlamda biz yerel mahkemede süren yargılamada bu kararı sunacağız. Kaldı ki AYM de bu kararı söz konusu mahkemeye, yani 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiş" ifadesini kullandı.

    Ok, Yücel'in savunmasında Türkiye'de tutukluyken işkenceye maruz kaldığını belirtmesiyle ilgili, "İşkenceyle ilgili suç duyurusu yapmıştık. (Savcılık) takipsizlik kararı verdi. İtiraz ettik, üst mahkeme reddetti. Bununla ilgili hukuki süreç devam ediyor şu anda. Bu durumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi'ne de bildirdik. Ancak AYM'nin buna dair bir kararı yok çünkü daha iç hukuk yolları tüketiliyor" dedi.

    İlgili konular:

    Deniz Yücel: Alman yönetimi Türkiye'deki demokratik güçleri aldattı
    Deniz Yücel: Alman hükümeti, Türkiye'de özgür, demokratik ve laik bir toplum isteyenlere ihanet etti
    Deniz Yücel'den Türkiye'ye 1 milyon TL'lik tazminat davası
    Gazeteci Yücel'in beraat talebine ret
    Etiketler:
    Gazeteci, cezaevi, işkence, Cemil Bayık, AYM, Die Welt, Deniz Yücel, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Almanya, Veysel Ok
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Hacı Bektaş Veli'nin Kapadokya'da kullandığı ibadethane 800 yıl sonra gün yüzüne çıktı
    Karikatür
    Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Kushner: Filistin sorununun çözümü kolay
    İnfografik
    2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet