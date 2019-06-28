Furkan Vakfı Başkanı Kuytul'un telefon görüşmelerine 'dışarıya talimat verdiği' gerekçesiyle süresiz engelleme

Tutuklu olarak Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Genel Başkanı Kuytul'un, cuma günleri ailesiyle yaptığı telefon görüşmelerine süresiz kısıtlama getirildi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Kuytul’un eşi Semra Kuytul, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararın daha önceki telefon görüşmesinin ses kaydının internet yayınlanmasıyla 'talimat verdiği'nin gerekçe gösterildiğini aktardı.

Kıymetli eşimden telefon bekliyordum sabahtan beri, şimdi öğrendim ki telefon görüşmesine kısıtlama kararı alınmış..

Halbuki ses kayıtları konusundan birşey çıkmamıştı. Yani savunması kabul edilmişti diye biliyorum çünkü o konu kendisiyle alakalı bir durum değildi. — Semra Kuytul (@semrakuytul) 28 июня 2019 г.

​Kuytul'un konuyla ilgili daha önceki savunmasının kabul edildiğini ifade eden Semra Kuytul, "Gerçekten skandal. Geçen salı Hocaefendi bana 'ses kayıtlarının sosyal medyada paylaşımı konusu kapandı, şimdide dışarıya talimat veriyorsun diye savunma ver dediler' demişti. Ben de 'ne talimatı' deyince, 'kurban keseceğim' dediği konuşmayı söyledi" dedi.

Evet tahmin ettiğim sebepmiş! Gerçekten skandal!

Geçen salı Hocaefendi bana "ses kayıtlarının sosyal medyada paylaşımı konusu kapandı, şimdide dışarıya talimat veriyorsun diye savunma ver dediler" demişti. Ben de "ne talimatı" deyince, "kurban keseceğim" dediği konuşmayı söyledi. — Semra Kuytul (@semrakuytul) 28 июня 2019 г.

​Kısıtlama kararının süresiz olduğunu belirten Kuytul, "Hatırlarsınız, 'Arkadaşlarımın iyi bir İslam davetçisi olduğunu duyduğumda kurban keseceğim' demişti. Ben de bu talimat mı dedim. O da ‘bu talimat değil, talimatı ben vermiyorum ama kimin verdiğini hatta kimin verdirttiğini tüm Türkiye biliyor’ diyerek Öcalan’ın mektubunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Hatırlarsınız, "Arkadaşlarımın iyi bir İslam davetçisi olduğunu duyduğumda kurban keseceğim" demişti. Ben de bu talimat mı dedim. O da "bu talimat değil, talimatı ben vermiyorum ama kimin verdiğini hatta kimin verdirttiğini tüm Türkiye biliyor" diyerek Öcalanın mektubunu söyledi. — Semra Kuytul (@semrakuytul) 28 июня 2019 г.​