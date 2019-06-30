Hayvanlar için gönderilen ekmeği satan veterinere uzaklaştırma

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanları aç bıraktığı ve askeri birliklerden gönderilen ekmek ve ilaçları sattığı iddiasıyla veteriner K.İ. görevinden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu K.İ. hakkında askeri birliklerden hayvanlar için gönderilen ekmekleri çevredeki fırınlara, hayvanlara verilmesi gereken ilaçları ise veterinere sattığı ve hayvanlar fazla dışkı yapmasın diye aç bırakıldığı iddiaları üzerine belediye yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı.

K.İ., inceleme sonrası görevden uzaklaştırıldı.