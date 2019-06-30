Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen AK Partili’nin maaşı çay, simit üzerinden 160 TL yapıldı

31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi'ni yüzde 71 oy oranıyla kazanan HDP’li aday Zeyyat Ceylan’ın mazbatası YSK tarafından KHK’lı olduğu gerekçesiyle verilmemiş ve mazbata yüzde 25 oy alan AK Partili aday Hüseyin Beyoğlu’na verilmişti.

30’a (HDP) 7 (AK Parti) ile Belediye Meclisi çoğunluğunun HDP’de olduğu Bağlar Belediyesi’nde Haziran ayı Belediye Meclis toplantısında ilginç bir karar alındı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Belediye Başkan Yardımcılığı’na eski AK Parti Diyarbakır İl Başkanı ve şimdiki Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi olan Muhammed Akar’ı getirmek isteyince HDP’nin Belediye Meclis grubu tepki gösterdi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINA AYLIK 160 TL MAAŞ

Geçtiğimiz günlerde yapılan meclis toplantısında Akar’ın Belediye Başkan Yardımcılığı ve alacağı ücretin belirlenmesi gündeme getirilerek meclis onayına sunuldu.

HDP grubu, Akar’ın aylık 160 TL almasını kararlaştırdı ve oy çokluğu önerge kabul edildi.

Konu toplantı tutanağında şöyle yer aldı: “Meclisimizin Haziran 2019 toplantısının 4. Bileşiminde meclis üyeleri toplantıya katıldıkları tespit edilmiş. Gündemin 8. Maddesini teşkil eden Meclis, üyelerden Veysi Kuzu’nun sözlü önerisiyle ‘Belediye Başkan Yardımcılarının aylık ödeneklerinin belirlenmesinin görüşülmesi’ne ilişkin yazılı önerge görüşüldü. Yapılan incelemede 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca ödeneğin meclisçe belirlenmesi gerektiği buna göre meclis üyesi olup belediye başkan yarımcısı olarak görev yapanlara ait kararın alındığı tarihten itibaren 31.12.2019 tarihine kadar 160 TL aylık ödeneğin uygulanması hususu, Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 13. Maddesinin (b) bendine göre oylamaya sunuldu. Aynı yönetmeliğin 14. Maddesine istinaden mevcudun 6 red, 28 kabul oyu verilmesi sonucu oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.”

Meclis kararı

‘BELEDİCİLİĞİN GÖNÜL İŞİ OLDUĞUNU SÖYLÜYORLARDI, ALIN SİZE GÖNÜL İŞİ’

Aldıkları kararı Sputnik Türkiye’ye değerlendiren HDP Belediye Meclis Grubu’ndan Zübeyde Zümrüt “Bu kararı almamızın nedeni ortada ciddi bir hukuksuzluğun olmasından dolayıdır. Yüzde 70 oy alanın hakkını gelip gasp edeceksin ve 7 meclis üyesiyle gelip belediyeyi yönetmeye çalışacaksın. Biz HDP’li meclis üyeleri olarak halka hizmet amacıyla her türlü kararı hızlı geçirmek için çalışıyoruz ama böylesi kararlara da tepkimizi ortaya koyuyoruz. Kendi atadıkları bir isim olduğu için böyle bir karar aldık. Maaşı günlük 1 çay, 1 simit ve yol parası üzerinden hesapladık. Hem zaten belediyeciliğin ‘Gönül İşi’ olduğunu söylüyorlardı, alın size gönül işi. Bu da ‘Gönül Belediyeciliği’ olsun. Gönüllü olarak yapsınlar şimdi. Biliyoruz ki sizin gönül meselesi değil, gasp ederek çalmaya gelmişsiniz. Eğer gerçekten gönül işiyse o zaman gönüllü olarak yapın” şeklinde konuştu.