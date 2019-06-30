Rize'de köpek yavrusunu dereye atan temizlik işçisine soruşturma

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, internete düşen ve bilgileri dışında gelişen üzücü olaydan ötürü belediye adına herkesten özür dilediğini belirtti.

Olaya ilişkin temizlik görevlisinin ifadesi alınarak hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hukuki sürecin işletildiğini ifade eden Yıldırım, "Ayrıca ilgili kişi hakkında idari soruşturma süreci de başlatılmıştır. Gereken cezayı kendisine vereceğim, cezasız kalmayacak." dedi.

Sün, elindeki süpürge ve kürek ile köprünün üzerinde bulunan 2 yavru köpeğe doğru yürüyen, isminin S.K. olduğu öğrenilen temizlik işçisi süpürge ile yavru köpeği küreğin üzerine koydu ve ardından köprüden aşağıya dereye attığı görüntüler medyaya yansımıştı.

Görüntülerde diğer bir yavru köpeğin ise canını kaçarak kurtardığı görülmüştü.