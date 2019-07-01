'Devlet, Ankara Garı davasındaki tazminatı 'ödenek yokluğu' nedeniyle ödeyemiyor' iddiası

İçişleri Bakanlığı, IŞİD'in 2015'te Ankara Tren Garı'na yönelik canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden Ebru Mavi'nin ölümüne ilişkin 324 bin 989 TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Bakanlık, tazminatı yatırmayınca avukat Hadi Cin, icra işlemi başlattı. Cin, 3 ayrı davada daha tazminat ödenmesinin 'ödenek' gerekçesiyle beklediğini savundu.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Ankara Tren Garı patlamasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ebru Mavi'nin ölümüne ilişkin Ankara 17. İdare Mahkemesi’nde açılan tazminat davası 21 Şubat’ta bitti.

Kararda, "Bu zararların, terör olaylarını önlemekle yükümlü olduğu halde önleyemeyen idare tarafından, sosyal risk ilkesine göre topluma pay edilmesi suretiyle tazmini hakkaniyet gereği olup sosyal devlet ilkesine uygun düşecektir" denildi.

Mahkeme anne Hatice İşli ve baba Musa Mavi için 144 bin 989 TL maddi, 180 bin TL manevi olmak üzere 324 bin 989 TL tazminat ödenmesine hükmetti.

İçişleri Bakanlığı, bir aylık ödeme süresine rağmen tazminatı yatırmayınca avukat Hadi Cin, icra işlemi başlattı. Ancak sonuç alamayan avukat Cin, üç ayrı davada daha tazminat ödenmesinin 'ödenek' gerekçesiyle beklediğini savundu.