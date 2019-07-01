Kayıt
16:04 01 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Suriye sınırı

    Suriye sınırında uzun boylu bitkilerin ekimine izin verilmeyecek

    © AP Photo /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 31

    Mardin Valiliği yayımladığı genelgeyle Suriye sınırında güvenlik gerekçesiyle "uzun boylu" bitkilerin ekimine izin verilmeyeceğini açıkladı.

    Mardin Valiliği, sınır emniyetini artırmak, bölgede görev yapan askeri personelin ve sivil halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla hudut güvenliği ile anız yangınlarının önlenmesine ilişkin genelge yayımladı.

    © AA /
    Suriye sınırına askeri sevkiyat
    ​Genelgede, hudut karakollarının sorumluluk alanında yer alan birinci ve ikinci derece kara yasak bölge sınırları içerisindeki tarım arazilerinde (özellikle hudut hattına paralel giden köy yolları ile hudut devriye yolları arasında kalan alanlarda) uzun boylu bitkilerin (mısır, ayçiçeği, meyve bahçesi ve benzeri) ekiminin yapılmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca izin verilmeyeceği belirtildi.

    Sınır hattında ve tüm ilçe karakollarında güvenliğini tehlikeye düşürecek uzun boylu bitki ekimi nedeniyle gözetleme ve emniyetin olumsuz yönde etkilendiği alanlar için kaymakamlık ve hudut karakolları ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerince her türlü tedbirin alınacağı kaydedilen genelgede, "Belirlenen alanlarda ürün ekilmemesi hususunda ilgili muhtarlıklar vasıtasıyla bütün üreticilere gerekli duyurular yapılacaktır" denildi.

    ‘ANIZ YAKIMININ ZARARLARI HUTBEDE ANLATILACAK’

    Anız yakılmasının engellenmesi için de çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan genelgede, düzenlenecek eğitim programlarında anız yakımının zararı hakkında çiftçilerin bilgilendirileceği vurgulandı.

    Twitter
    'SAMP-T sistemleri Suriye sınırındaki Türk askerlerini koruyabilir'
    Genelgede, şunlar kaydedildi:  "Alınan tüm önlem ve duyurulara rağmen anız yangınına neden olanlar hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecek. Anız yangınlarının zararlı etkilerinin, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından daha iyi kavranabilmesi için, eğitim müfredatında anız yangınları ve zararları konularında eğitime yer ayrılacak. İl Müftülüğünce camilerde anız yangınlarının zararları ile ilgili hutbeler okunacak."

    ‘GÜVENLİK KONUSUNDA HER TÜRLÜ TEDBİRİ DESTEKLİYORUZ’

    Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye sınırı hattında bulunan iller arasında Mardin'in ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

    Alınan kararın, ülkenin, bölgenin ve insanların güvenliğiyle ilgili olduğuna işaret eden Öter, güvenliğin her şeyin önünde geldiğini vurguladı.

    "Güvenlik konusunda her türlü tedbiri destekliyoruz. Güvenliğin olmadığı bir yerde hiçbir şeyin anlamı yok. Bugün komşu ülkelerin başına gelenleri görüyoruz. Tedbirleri desteklememiz gerekiyor" diyen Öter, şöyle konuştu:

    Suriye sınırına ZPT sevkiyatı
    İHA
    Suriye sınırına ZPT sevkiyatı
    "Önce güvenlik, ülkenin birliği, kardeşliği ve huzuru diyoruz. Bu her şeyin önünde geliyor. Alınan güvenlik tedbirlerini arazi sahiplerinin de desteklemesi gerekir. Anız yakanlar milli servet olan bu topraklara büyük zarar veriyor. Anız yangınlarına yönelik alınan tedbirler yetersiz kalıyor. Ceza ve ödül sistemi uygulansın istiyoruz. Caydırıcı cezalar getirilsin. Ödül ve ceza sistemi uygulanırsa hiç kimse yakmaz."

    ‘DEVLETİMİZİN ALDIĞI ÖNLEM ÇOK ÖNEMLİ’

    Mardin'in Artuklu ilçesinin Suriye sınırındaki Aşağı Hatunlu köyünde çiftçilik yapan Mehmet Nezir Aydın da yıllardır baba mesleği çiftçiliği sürdürdüğünü söyledi.

    Alınan güvenlik önlemlerin önemine değinen Aydın, "Bizim için en önemli şey güvenlik. Devletimizin aldığı önlem çok önemli. Çiftçilerin bilgilendirilmesi lazım. Sınırda mısır ekmiyoruz, fıstık ekecektik, yasaktan dolayı onları da ekmiyoruz. Devletimizden ricamız, önce güvenlik. Ekmediğimiz yerler için destek verilsin. Ekilecek ürünler için de bizi bilgilendirsin" şeklinde konuştu

    İlgili konular:

    Suriye-Irak sınırında sıkışan IŞİD, İdlib'e kaçmak istiyor
    Çavuşoğlu: Suriye sınırındaki güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olmalı
    ‘ABD'nin müttefikleri, Türkiye-Suriye sınırında hiçbir gücü durduracak yetenekte değil’
    Lavrov: Türkiye-Suriye sınırına Rus askeri polisi konuşlandırılabilir
    Etiketler:
    Mardin, Mehmet Nezir Aydın, Artuklu, Mehmet Şerif Öter, Hububat ve Ticaret Merkezi, meyve, Ayçiçeği, mısır, Suriye, Mardin Valiliği
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Başkent Moskova'nın merkezindeki Kızıl Meydan'da yer alan Aziz Vasil Katedrali maketi.
    Moskova’da Rusya’nın ünlü mimari eserlerini bir araya getiren ‘Minyatür Rusya’ sergisi açıldı
    Karikatür
    Rusya ile Çin, ticarette doları saf dışı bıraktı
    İnfografik
    2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet