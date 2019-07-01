Suriye sınırında uzun boylu bitkilerin ekimine izin verilmeyecek

Mardin Valiliği, sınır emniyetini artırmak, bölgede görev yapan askeri personelin ve sivil halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla hudut güvenliği ile anız yangınlarının önlenmesine ilişkin genelge yayımladı.
Hudut Güvenliği ve Anız Yangınlarının Önlenmesiyle İlgili 2019/2 Sayılı Valilik Genelgesihttps://t.co/yzNS7vzrq6 pic.twitter.com/uVK6mQnhEU— T.C. Mardin Valiliği (@MardinValiligi) June 28, 2019
Sınır hattında ve tüm ilçe karakollarında güvenliğini tehlikeye düşürecek uzun boylu bitki ekimi nedeniyle gözetleme ve emniyetin olumsuz yönde etkilendiği alanlar için kaymakamlık ve hudut karakolları ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerince her türlü tedbirin alınacağı kaydedilen genelgede, "Belirlenen alanlarda ürün ekilmemesi hususunda ilgili muhtarlıklar vasıtasıyla bütün üreticilere gerekli duyurular yapılacaktır" denildi.
‘ANIZ YAKIMININ ZARARLARI HUTBEDE ANLATILACAK’
Anız yakılmasının engellenmesi için de çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan genelgede, düzenlenecek eğitim programlarında anız yakımının zararı hakkında çiftçilerin bilgilendirileceği vurgulandı.
‘GÜVENLİK KONUSUNDA HER TÜRLÜ TEDBİRİ DESTEKLİYORUZ’
Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye sınırı hattında bulunan iller arasında Mardin'in ilk sıralarda yer aldığını söyledi.
Alınan kararın, ülkenin, bölgenin ve insanların güvenliğiyle ilgili olduğuna işaret eden Öter, güvenliğin her şeyin önünde geldiğini vurguladı.
"Güvenlik konusunda her türlü tedbiri destekliyoruz. Güvenliğin olmadığı bir yerde hiçbir şeyin anlamı yok. Bugün komşu ülkelerin başına gelenleri görüyoruz. Tedbirleri desteklememiz gerekiyor" diyen Öter, şöyle konuştu:
‘DEVLETİMİZİN ALDIĞI ÖNLEM ÇOK ÖNEMLİ’
Mardin'in Artuklu ilçesinin Suriye sınırındaki Aşağı Hatunlu köyünde çiftçilik yapan Mehmet Nezir Aydın da yıllardır baba mesleği çiftçiliği sürdürdüğünü söyledi.
Alınan güvenlik önlemlerin önemine değinen Aydın, "Bizim için en önemli şey güvenlik. Devletimizin aldığı önlem çok önemli. Çiftçilerin bilgilendirilmesi lazım. Sınırda mısır ekmiyoruz, fıstık ekecektik, yasaktan dolayı onları da ekmiyoruz. Devletimizden ricamız, önce güvenlik. Ekmediğimiz yerler için destek verilsin. Ekilecek ürünler için de bizi bilgilendirsin" şeklinde konuştu
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