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19:10 01 Temmuz 2019
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    Emine Erdoğan: Kadınların kimi toplumlarda yaşadığı insanlık dramı dinimize mal edilmekte

    © İHA /
    Türkiye
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    Emine Erdoğan "İslam dinini yaralamaya çalıştıkları yerlerden biri, kadının statüsü meselesidir. Asla tasvip etmediğimiz bazı kültürel uygulamalar İslam diniymiş gibi gösterilerek, kadınların kimi toplumlarda yaşadığı insanlık dramı dinimize mal edilmektedir. İslam tarihine isimlerini yazdıran hanımların ayak izlerini takip etmeliyiz."

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / JORGE SILVA
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Japonya'da Tokyo Camisi'ni ziyaret ederek, Müslüman kadınlarla bir araya geldi. 

    Burada bir konuşma yapan Emine Erdoğan, dost ve kardeş ülke Japonya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

    Misafirperverliklerinden dolayı Japon halkına ve yetkililerine teşekkürlerini ileten Emine Erdoğan, camilerin Müslümanlar için "gurbetin bittiği yerler" olduğunu belirtti.

    Tokyo Camisi'nin Japon halkının üstün hoşgörü ve nezaketiyle kuşanmasından dolayı daha özel olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Burayı, her gün 150-200 kişinin ziyaret ettiğini öğrendim. Bu ilgi hepimizi memnun etmektedir. 19 yıldır böylesine önemli bir hizmete katkı sağlayan tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Diyanet İşleri Teşkilatımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

    Emine Erdoğan
    © REUTERS / Stephanie Lecocq
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    'İSLAMOFOBİYE KARŞI EN ETKİN MÜCADELE İSLAM'I EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDEBİLMEK'

    Dünyada İslam karşıtlığı yükselirken, Japonya'da bu şekilde hizmetlerin olmasının son derece sevindirici olduğunu belirten Emine Erdoğan, "İslamofobiye karşı en etkin mücadele, barış ve hoşgörü dini İslam'ı en iyi şekilde temsil edebilmektir. Kaynağını yüce kitabımız Kur'an'dan alacağımız doğru temsil, ışığın kelebekleri kendine çağırması gibi, insanları hakikate çağırır. La ilahe illallah rüknünü, hiçbir şey, onu yaşayan bir insan kadar güzel anlatamaz" ifadelerini kullandı.

    İslam'ı doğru tanıtma noktasında özellikle kendilerine büyük görevler düştüğüne işaret eden Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bildiğiniz gibi İslam dinini yaralamaya çalıştıkları yerlerden biri, kadının statüsü meselesidir. Asla tasvip etmediğimiz bazı kültürel uygulamalar İslam diniymiş gibi gösterilerek, kadınların kimi toplumlarda yaşadığı insanlık dramı dinimize mal edilmektedir. O nedenle hanımlar olarak İslam'da kadının yerini ve İslam tarihi boyunca kadınların başardıklarını çok iyi anlatmalıyız. İslam tarihine isimlerini yazdıran hanımların ayak izlerini takip etmeliyiz."

    Emine Erdoğan, dünyanın en eski üniversitesinin Fatima El Fıhri adında Müslüman bir kadın tarafından Fas'ta kurulduğunu hatırlatarak, bunun gibi bilgilerin doğru anlatılmasıyla Müslüman kadınlarla ilgili algıları olumluya dönüştürülebileceğini söyledi.

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    'DÜNYANIN UZAK KÖŞELERİNDE DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURUYORUZ'

    Müslümanlar olarak kültürel farklılıkları zenginlik olarak görüp, aynı safta buluşabilmenin önemini vurgulayan Emine Erdoğan, böyle yapılırsa Müslümanların izzetini artırıp, insanlığın hayrına işler yapılabileceğini dile getirdi.

    "Biz Türkiye olarak 360 derece diplomasi anlayışıyla dünyanın uzak köşelerine dostluk köprüleri kuruyoruz" diyen Emine Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım konusunda "dünyanın en cömert ülkesi" vasfını taşıdığını anlattı.

    Gittikleri ülkelerle siyasi, ekonomik, kültürel iş birlikleri yaptıklarını da anımsatan Emine Erdoğan, Japonya'nın Türkiye için çok özel bir ülke olduğunu belirtti.

    Geleneklerine bağlı iki toplum olarak, Türk ve Japonların birbirinin her zaman dostu olduğuna ve dost kalmaya devam edeceğine dikkati çeken Emine Erdoğan, "Birbirimizden görüp öğreneceğimiz çok şey var" dedi. 

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    'İNSANLIĞIN FAYDASINA YAPILAN ÇALIŞMALAR İBADETTİR'

    Tokyo Camisi Eğitim Sorumlusu Yuki Atalay da Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayıp, gelişerek sürdürülen birçok sosyal projeyi yakından takip ettiklerini söyledi.

    Bunların en başında insani yardımların geldiğini vurgulayan Atalay, "Savaş ve olumsuz hayat şartlarından en çok etkilenen kadın ve çocuklara yönelik birçok kuruluşu harekete geçirecek, öncü kampanyalar düzenlemiştir. Birçok ülkede yapılan yardım faaliyetlerine yaptığı liderlik dolayısıyla çeşitli ödüllere layık görülmüştür" diye konuştu.

    Sıfır Atık Projesi'ne değinen Atalay, Türkiye'de plastik poşetler yerine "eko çantalar"ın yaygın hale geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Çevreyi korumak, Japon insanının en önem verdiği konulardan biridir. İlk bakışta İslamiyet ile doğrudan alakalı gibi görünmese de bu dünyanın Allah'ın lütfuyla var olduğunu ve onu korumanın Müslüman'ın görevi olduğunu biliyoruz. İnsanlığın faydasına yapılan çalışmalar ve bu uğurda mücadele etmek hepsi birer ibadettir. Japonya'da hala İslami eğitim sıkıntısı, yeni Müslümanlara manevi destek ve Müslüman ailelere danışma kurumları, yetişmiş eleman eksikliğinden dolayı yetersizdir. Emine Hanımın Türkiye ve dünya üzerindeki çeşitli çalışmalarını Japonya'da da hayata geçirmek için, biz Japon Müslüman kadınlar olarak elimizden gelen gayreti gösterirsek İslam ve insanlık adına çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum."

    Müslüman kadınlar da böyle bir buluşmadan dolayı duygulandıkları memnuniyeti ifade etti.

    Emine Erdoğan, daha sonra kadınlarla akşam yemeğine katıldı.

    Etiketler:
    Japonya, Kadın, İslam, Emine Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
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