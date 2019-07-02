Kayıt
13:22 02 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'nı makama davet etmedim, ben randevu talebinde bulunacağım

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 45

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makamınıza davet edecek misiniz?" sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanı'nı makama davet etmedim. Aksine 'Ben randevu talebinde bulunacağım' dedim. Doğrusu da o. Kendileri bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Randevu talebinde bulunacağım" yanıtını verdi.

    İBB Başkanı İmamoğlu, görevi devraldıktan sonra siyasi partilerin ilk başkanlığına yapacağı ziyaretlerin ilkini, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yaptı. 

    Şişhane'deki CHP İl Başkanlığı binasına gelen İmamoğlu, burada CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından karşılandı. 

    ​Ziyarette gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, siyasetin normalleşmesi için siyasi parti il başkanlıklarına ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getirdi. 

    İmamoğlu, siyasi partilerin toplumun bütününü temsil ettiğini anlatarak, "Bu noktada özellikle siyasi partilerin, kendi refleksleri, size gelmese de sizi ziyaret etmese de ben ziyaretlerime devam ettim. 'Ben gittim, onlar gelmedi. Ben bir daha gitmem' diye asla böyle bir tavrım olmadı" diye konuştu. 

    'AK PARTİ RANDEVU VERMEDİ AMA GİRİŞİMLERE DEVAM EDECEĞİZ'

    Bir gazetecinin "AK Parti ve MHP'den randevu aldınız mı?" şeklindeki sorusu üzerine İmamoğlu, "MHP'den henüz dönüş almadık. AK Parti bize randevu vermedi ama girişimlere devam edeceğiz. Bu bizim yaptığımız uygulamanın bir eksikliği değildir. Uygulamayı güzel yaptık." dedi. 

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekrem İmamoğlu: AK Parti randevu vermedi, MHP'den dönüş yapılmadı
    "Bu teklifinizi ret mi ettiler?" sorusuna İmamoğlu, "Yani şöyle biz yazı ile talep ettik. Daha sonra telefonla talep ettik ama randevu vermeyeceklerini ifade ettiler. Bu bir reddediş mi değil mi, zaman içerisinde göreceğiz" dedi. 

    "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makamınıza davet edecek misiniz?" şeklindeki soru üzerine İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nı makama davet etmedim. Aksine 'Ben randevu talebinde bulunacağım' dedim. Doğrusu da o. Kendileri bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Randevu talebinde bulunacağım. Ondan sonra da bu ziyarette kendisi de uygun olursa davet de ederim. Yurt dışında olduğu için henüz davetimi yapmadım. TV yoluyla yaptım fakat fiili olarak randevu talep etmedim ama şimdi edeceğim" ifadelerini kullandı. 

    'ÇAY DAVETİNİN SÜRESİ DOLDU, BEN ONU KAHVEYE ÇEVİRDİM'

    © DHA /
    Yıldırım: Çay teklifim geçerli ama İmamoğlu seçimi kazandı, belki fikrini değiştirmiştir
    31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde rakibi olan AK Partili Binali Yıldırım'ın çay ve kendisinin de kahve davetinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Bu çay davetinin süresinin dolduğunu düşünüyorum. Şimdi ben onu kahveye çevirdim ve İBB'nin Saraçhane binasına kendilerini davet ediyorum. Hem kahve içelim hem ağırlayalım hem İstanbul'la ilgili düşüncelerini alalım" diye konuştu. 

    CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise İmamoğlu'nun yaptığı ziyaretin çok önemli olduğunu belirtti. Kaftancıoğlu, vatandaşlardan gelen kumbara ve bazı zarfları İmamoğlu'na verdi. 

    İmamoğlu da Kaftancıoğlu'na Kız Kulesi'nin resmedildiği seramik tablo hediye etti. Ziyaret daha sonra basına kapalı devam etti. 

    İlgili konular:

    İmamoğlu: İstifa eden belediye çalışanlarıyla pazartesi sohbet edeceğim
    İmamoğlu: St. Petersburg’la olan kardeş şehir sözleşmesini ve başka Rus şehirleriyle işbirliklerini zevkle soruştururum
    İmamoğlu: Fazıl Say’ı, Cem Yılmaz’ı görmeyen İstanbullu kalmasın istiyorum
    İmamoğlu'ndan çakarlı araç açıklaması: Cumhurbaşkanı'nın dikkat çekmesi doğru ancak devletin her aşamasında değişmeli
    Etiketler:
    Canan Kaftancıoğlu, Binali Yıldırım, MHP, AK Parti, CHP, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İETT’de unutulan eşyalar 81 bin liraya satıldı
    Karikatür
    Erdoğan: S-400'ler 10 gün içerisinde geliyor
    İnfografik
    2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet