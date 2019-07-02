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13:21 02 Temmuz 2019
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    Türkiye Dışişleri Bakanlığı

    Dışişleri'nden DSG ile 'eylem planı' imzalayan BM'ye tepki

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM), DSG'ye komutanlık eden Ferhat Abdi Şahin ile üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek Eylem Planı imzalamasını, 'BM adına son derece vahim gelişme' olarak niteledi ve şiddetle kınadı.

    BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba'nın, 29 Haziran'da BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği SDG komutanı Mazlum Abdi ile örgütün ''bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için'' resmi bir törenle imza attığı eylem planının
    Twitter/BM
    BM'den DSG ile 'eylem planı'
    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın, Mazlum Abdi olarak da bilinen DSG’li Ferhat Abdi Şahin ile BM'nin Cenevre Ofisi'nde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek anlaşma imzalamasının şiddetle kınandığı bildirildi.

    Açıklamada, "Gamba'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde SDG'ye komutanlık eden PKK teröristi 'Ferhat Abdi Şahin' ile BM'nin Cenevre Ofisi'nde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek 'Eylem Planı' imzalaması, BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

    ‘ELİ KANLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜ MUHATAP ALMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ’

    Türkiye'nin, söz konusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    James Jeffrey
    © AFP 2019 / SAUL LOEB
    Jeffrey: Türkiye ile SDG prensipte genel bir anlaşmaya sahip
    "Terörle mücadelede ön sırada bulunması gereken BM'nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez. Bu durum aynı zamanda BM'nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlalidir.

    BM'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin çocuklara karşı zorla silah altına alma dahil en ağır insancıl ve uluslararası hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesinin, terör örgütünün sicilinin bir kere daha gözler önüne serilmesi bakımından önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Ancak BM'nin bu sorunu çözmek için eli kanlı terör örgütünü muhatap alması asla kabul edilemez" değerlendirmesinde bulunuldu.

    BM, TÖRENLE ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

    BM, DSG ile ‘bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması’ için resmi törenle anlaşma imzalamıştı.

    Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

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    Etiketler:
    PKK, PYD, Virginia Gamba, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, DSG, BM, Mazlum Abdi, Ferhat Abdi Şahin, YPG
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