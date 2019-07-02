Dışişleri'nden DSG ile 'eylem planı' imzalayan BM'ye tepki

Açıklamada, "Gamba'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde SDG'ye komutanlık eden PKK teröristi 'Ferhat Abdi Şahin' ile BM'nin Cenevre Ofisi'nde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek 'Eylem Planı' imzalaması, BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verildi.
BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın Terör Örgütü PKK/PYD/YPG Güdümündeki Sözde “Suriye Demokratik Güçleri” ile “Eylem Planı” İmzalaması Hk. https://t.co/qxWGkhlkz6— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 2, 2019
‘ELİ KANLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜ MUHATAP ALMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ’
Türkiye'nin, söz konusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
BM'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin çocuklara karşı zorla silah altına alma dahil en ağır insancıl ve uluslararası hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesinin, terör örgütünün sicilinin bir kere daha gözler önüne serilmesi bakımından önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Ancak BM'nin bu sorunu çözmek için eli kanlı terör örgütünü muhatap alması asla kabul edilemez" değerlendirmesinde bulunuldu.
BM, TÖRENLE ANLAŞMA İMZALAMIŞTI
BM, DSG ile ‘bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması’ için resmi törenle anlaşma imzalamıştı.
Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
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