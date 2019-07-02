Karamollaoğlu: Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı ve dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter üzerinden çağrıda bulunarak, "Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular adalet önünde mutlaka hesap vermelidir" dedi.

Saadet Partisi Karamollaoğlu, 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan Sivas katliamının 26. yılı nedeniyle Twitter'dan açıklamada bulundu.

Olayın yaşandığı dönem Sivas Belediye Başkanı olan Karamollaoğlu, Sivas olayının insanlığın ortak yarası olduğunu belirtti. Üzerinden yıllar geçse de yaşanan olayın acısının dinmeyeceğini kaydeden Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

1993 yılı ülkemiz için karanlık bir dönem olmuştur. Madımak başta olmak üzere Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis suikastları, Başbağlar vahşeti gibi acı hadiselerin ardı ardına yaşandığı ve birilerinin karanlık emellerinin olduğu bir yıldır. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 2 июля 2019 г.

​​"1993 yılı ülkemiz için karanlık bir dönem olmuştur. Madımak başta olmak üzere Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis suikastları, Başbağlar vahşeti gibi acı hadiselerin ardı ardına yaşandığı ve birilerinin karanlık emellerinin olduğu bir yıldır.

Buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum! Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular adalet önünde mutlaka hesap vermelidir. Ülkemizin bundan sonra bu tür acı hadiselerle karşılaşmaması ve hangi inanca sahip olursa olsun kardeşçe yaşayabildiğimiz bir Türkiye’nin inşa edilmesini temenni ediyorum."