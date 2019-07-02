Şişli'de üniversite öğrencisini gasp eden şüpheli tutuklandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen Pazar günü durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan zanlı kısa sürede yakalanarak kimlik sorgusu yapıldı. Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen şüphelinin, İsmet D. olduğu ve geçtiğimiz Cumartesi günü parkta yürüyen üniversite öğrencisini darp edip cep telefonunu gasp eden kişi olduğu öğrenildi.

Afganistan uyruklu gaspçının, 2 yıl önce Ağrı üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği belirlendi. İsmet D., emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Afgan uyruklu zanlının, İran uyruklu Pervahani B. adlı kadının cep telefonunu kapkaç yapıp kaçarken yakalandığı belirlendi. Kapkaççının sokak üzerinde oturan İran uyruklu Pervahani B. adlı İranlı kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçarken görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, şüpheli İsmet D., sokak üzerinde ilerlediği sırada yoldaki kadının cep telefonunu alıp hızla uzaklaştığı görülüyor.