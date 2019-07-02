Şişli'de üniversite öğrencisini gasp eden şüpheli tutuklandı

Afganistan uyruklu gaspçının, 2 yıl önce Ağrı üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği belirlendi. İsmet D., emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Afgan uyruklu zanlının, İran uyruklu Pervahani B. adlı kadının cep telefonunu kapkaç yapıp kaçarken yakalandığı belirlendi. Kapkaççının sokak üzerinde oturan İran uyruklu Pervahani B. adlı İranlı kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçarken görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, şüpheli İsmet D., sokak üzerinde ilerlediği sırada yoldaki kadının cep telefonunu alıp hızla uzaklaştığı görülüyor.
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