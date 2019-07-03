Ali Tatar'ın ağabeyi: Günahın önemli kısmı liberal yazar ve çizerlerde, önemli kısmı da iktidarda

Ergenekon davasında yargılandığı sırada intihar eden Deniz Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, "Bu günahın önemli bir kısmı liberal yazar ve çizerlerin, önemli kısmı ise iktidarın omuzlarındadır. Kumpası kuranlar gerçek anlamda yargılanıp ceza almadı. Fethullah şeytanının siyasi ayağına dokunulmadı. Bize ateşten aldığımız pay kaldı" dedi.

Amirallere suikast iddialarıyla ilgili soruşturma sürecinde intihar eden Deniz Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, Sözcü'den Yavuz Alatan'a açıklamalarda bulundu.

Tatar, yaklaşık 11 yıl süren ve önceki gün gerçekleştirilen karar duruşmasıyla sonlanan davada 235 sanık hakkında beraat kararı verildiğini belirterek “Geride kalan bir avuç hüzün ve keder. Bize ateşten aldığımız pay kaldı. Bu süreçte hayatını kaybedenlerin hiçbirinin ruhu huzur bulmadı'' dedi.

Kardeşinin üniformalı fotoğrafını yanından ayırmadığını ifade eden Ahmet Tatar kumpası kuranların gerçek anlamda yargılanıp, ceza almadığını kaydederek şunları söyledi:

'GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİL'

“Geciken adalet, adalet değil. Günahının önemli bir kısmı liberal yazar ve çizerlerin üzerinde ama diğer önemli kısmı da siyasi iktidarın omuzlarındadır. Ergenekon, Balyoz süreciyle bu ülkede mıntıka temizliği yapılmış, bunların yerini alan Fetullahçı çeteler ülkemizi 15 Temmuz'a götürmüştür. Ergenekon, Balyoz sürecinin günahını taşıyanlar, 15 Temmuz'un günahını da taşıyorlar. Ali Tatar'ın ailesinden helallik istenmedi. Hiçbir adalet ve hukuk şehidinden istenmedi. Neyi nasıl inkar edeceksiniz? ‘Kandırıldım' demekle bu işi çözeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Diyelim birileri sizi kandırdı, Fetullah şeytanının siyasi ayağı ortaya çıkarılmadı. Bu ateşten payını alan hiç kimse ‘Kandırıldık' demiyor. Biz bu Fetullah çetesini gördük…”