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09:26 04 Temmuz 2019
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    Bülent Arınç

    Arınç: Beni yıpratarak yeni kurulacak olan partilerle ilgili etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar

    © DHA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, 'edepsiz' polemiğiyle ilgili olarak "AK Parti bünyesinden çıkan isimler tarafından iki yeni parti kuruluyor. Onları parlatıyorlar. Beni yıpratarak yeni kurulacak olan partilerle ilgili etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar" dedi.

    Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı.

    Selvi'nin "Arınç ‘edepsiz’ polemiği için ne dedi" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

    Cemil Çiçek
    © AA /
    Çiçek: Bazı arkadaşların bir araya geldiği ortamda da vallahi maaş falan konuşulmadı
    Bülent Arınç üzgündü, kırgındı ve kızgındı. Tepkisinin nedenini, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin ilk toplantılarında maaşlarına zam yaptıkları haberiydi.

    Ancak Arınç’ın tepki göstermesine neden olan sadece haber değildi.

    Habere de tepkili ama onun canını sıkan, bu olaydan önce Habertürk’te Kübra Par’la yaptığı programdaki sözlerinin alınıp ’kes-yapıştır’ yapılmak suretiyle hakkında bir algı operasyonunu girilmesiydi. Maaş zammına tepki gösterenlere ’edepsiz’ dediği şeklindeki videoların dolaşıma sokulmasıydı.

    Siyasi yaşamı çetin mücadelelerin içinden geçti Bülent Arınç’ın. Ama hiçbir zaman parayla pulla ilişkisi olmadı. O nedenle bu şekilde gündeme getirilmesini itibar suikastı olarak görüyor.

    Bülent Arınç’la, Ankara Cebeci’deki avukatlık ve arabuluculuk yaptığı bürosunda görüştük.

    Yüksek İstişare Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G-20 zirvesi için Japonya’ya hareket ettiği 26 Haziran günü yapılmış. Ancak Bülent Arınç o tarihte Türkiye’de değil. Eşi ve yakın dostlarıyla birlikte 24 Haziran sabahı balkanlara uçmuşlar. 24 Haziran-1 Temmuz arasında 5 ülkeyi gezmişler. Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek’e gitmişler. ‘Ayvaz Dede’ şenliklerine katılıp Üsküp’ü, Ohri’yi, Tiran’ı, Mostar’ı ziyaret etmişler. Çarmıha gerildiğini ise Balkan turundan Türkiye’ye dönünce öğrenmiş.

    ARINÇ NE İÇİN ‘YEMİN EDERİM’ DEDİ?

    Bülent Arınç
    © AA / Halil Sağırkaya
    Arınç'tan 'zam' iddialarına yanıt: Maaş zammı yetkisi Erdoğan'da
    Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek’ten bilgi almış. ’Toplantıda para konusu hiç konuşulmadı’ demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında maaş konusunun hiç geçmediğini anlatırken ’Yemin ederim maaş konusu hiç konuşulmadı’ deme ihtiyacı duyuyor. Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini önerince ’Meclis başkanları olarak devlet bize araç verdi. Meclis’te bir büromuz var. Korumamız var. Emekli maaşımızı alıyoruz. Paraya pula ihtiyacımız yok’ demişler. Erdoğan, kendisine yakın olmaları için Külliye’de yer hazırlanacağını söylemiş. Peki bu işin içinde para hiç yok mu? Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Metin Kıratlı, yasa gereği kurul üyelerine bir ödeme yapılmasının zorunlu olduğunu söylemiş. Onun ötesinde bir şey konuşulmamış.

    Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu’nun sadece AK Partili Meclis başkanlarından oluşmasını istememiş. Hikmet Çetin, Ömer İzgi ve Hüsamettin Cindoruk’a da teklif götürülmüş ama onlar kabul etmemişler. Yıldırım Akbulut ise kabul etmiş. Eski Genelkurmay başkanlarından, eski Anayasa Mahkemesi başkanlarından ve diplomatlardan da istişare kuruluna üye alınması düşünülüyormuş. Erdoğan, kurulun işlevsel olabilmesi için 15 kişiyi geçmemesini istemiş.

    KAFASINDAKİ SORULAR

    Peki Bülent Arınç katılmadığı bir toplantıda maaş zammı ile neden haber oldu? Habertürk’te Kübra Par’la 13 Haziran’da yaptıkları programda troller için söylediği ’Edepsizler’ sözü cımbızlanarak neden, maaş zammını eleştirenlere karşı söylenmiş gibi servis edildi? Eleştiri hakkı için kullandığı ’İnsani ve İslami görevim’sözü, neden ’Erdoğan’ın yanında olmak insani ve İslami bir görev’miş gibi sunuldu?

    Sorular, sorular...

    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Selvi: 'Babacan ve Gül'ün partisi iki teklifin referanduma sunulmasını önerecek' deniyor
    Bu soruları Bülent Arınç’a sordum.

    O da bu soruların cevabını arıyormuş. Kendince bazı sonuçlara ulaşmış. Maddeler halinde sıraladı:

    1- Yüksek İstişare Kurulu’nu işlevsiz kılmak.

    2- AK Parti’yi kuran ilk üçteki isimlerden biri olarak Erdoğan’ın yanında olduğum için.

    3- 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduğumu deklare ettim. 23 Haziran seçimleriyle İstanbul’da bir gedik açtılar. Kurdun dişine kan değdi. Her fırsatta hükümet ve Cumhurbaşkanı aleyhine eylem yapma hazırlığı içine girdiler.

    4- AK Parti bünyesinden çıkan isimler tarafından iki yeni parti kuruluyor. Onları parlatıyorlar. Beni yıpratarak yeni kurulacak olan partilerle ilgili etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar.

    5- Tabii bir de para işiyle hiçbir zaman bir araya gelmeyen bir insan olarak beni yıpratmaya çalışıyorlar ki ileride oynayabileceğim rolleri oynamayım diye...

    HEDEF SİYASİ Mİ?

    Arınç’ın tespitleri bunlar.

    31 Mart ve 23 Haziran seçimleriyle AK Parti kritik bir sürecin içine girdi. Abdullah Gül- Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun partileri yola çıkmak üzere. Bir misyon adamı olan Bülent Arınç’ın bu süreçte Erdoğan’ın yanında yer alması önemli.

    Arınç, kendisi hedef alınarak Erdoğan’ın etrafının boşaltılmak istendiği görüşünde.

    Tabii bir de bunun ikinci ayağı var. AK Parti’nin derlenip toparlanma sürecinde Erdoğan’ın Arınç’a partide ihtiyaç duyabileceği konuşuluyor.

    Ali Babacan
    © AFP 2019 / Arşiv
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    İstanbul’a ’Bizans’ derler ama Ankara’ya da ’kahpe Bizans’ denir.

    Bir adım atılırken birkaç hamle sonrası hesap edilir.

    Bülent Arınç’ı milletvekili seçildiği 1995 tarihinden bu yana tanıyorum.

    Parayla pulla ilişkisi olmaz.

    Bülent Arınç vicdandır.

    Dürüst bir insandır.

    Arınç’a kıymayın efendiler."

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Abdulkadir Selvi, Abdullah Gül, AK Parti, Ali Babacan, maaş, Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Bülent Arınç
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