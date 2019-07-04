Suavi: İngiltere tüm orkestrama vize verdi ama bana vermedi

Sanatçı Suavi, Londra’da konser vermek için İstanbul’daki İngiltere Konsolosluğu’na başvurdu. Konsolosluk, Suavi'ye vize vermedi. Londra’daki konser için tüm hazırlıklarını yapan Suavi’nin orkestra ekibine ise vize verildi.

Suavi, Londra’da konser vermek için İstanbul’daki İngiltere Konsolosluğu’na başvurdu. Konsolosluk, Suavi'ye vize vermedi. Londra’daki konser için tüm hazırlıklarını yapan Suavi’nin orkestra ekibine ise vize verildi.

Suavi, tepkisini Twitter hesabından dile getirdi:

"İstanbul İngiltere Konsolosluğu, 14 Temmuz Londra konserim için 5 günlük ve 3100 TL ödediğim başvurumu aldı, 2 hafta bekletti ama yine de vize vermedi. İngiltere'nin İstanbul Konsolosluğu vize yetkililerini şiddetle kınıyorum. Bu resmen utanmazlıktır. Hadsizliktir. Küstahlıktır. Yazıklar olsun hepinize.

İngiltere'nin İstanbul Konsolosluğu VİZE YETKİLİLERİNİ şiddetle kınıyorum. Bu resmen utanmazlıktır. Hadsizliktir. Küstahlıktır. Yazıklar olsun hepinize.! — SUAVİ (@Suavi_Suavi) July 2, 2019

​Ben konsolosluğa ulaşamıyorum, bu nedenle; Ülkemin Kültür Bakanı'nı veya üst düzey yetkililerini, bu olayı çözmek için müdahale etmeye davet ediyorum. Bu yapılan ayıptır, ülkenin sanatçısına saygısızlıktır. Ben 50 yıllık müzisyenim. Suç ne? İltica etmemden mi korkuyorlar?

Ben Konsolosluğa ulaşamıyorum, bu nedenle; Ülkemin Kültür Bakanı'nı veya üst düzey yetkililerini, bu olayı çözmek için müdahale etmeye davet ediyorum. Bu yapılan ayıptır, ülkenin sanatçısına saygısızlıktır.

Ben 50 yıllık müzisyenim.

Suç ne.?

İltica etmemden mi korkuyorlar.? — SUAVİ (@Suavi_Suavi) July 2, 2019

​Bu arada, orkestramın tüm müzisyenlerine 6 ay vize vermiş olan İngiltere/İstanbul vize bürosu her nedense, yalnızca beni "sakıncalı" bularak adeta bu koserimi sabote etmiştir. Bir kere daha kınıyorum. Bu yapılan tek kelimeyle densizliktir.

Bu arada; orkestramın tüm müzisyenlerine 6 şar ay vize vermiş olan İngiltere/İstanbul vize bürosu her nedense, yalnızca beni "sakıncalı"! bularak adeta bu koserimi sabote etmiştir. Bir kere daha kınıyorum.

Bu yapılan tek kelimeyle densizliktir. — SUAVİ (@Suavi_Suavi) July 2, 2019

​İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Sn. Judith Slater'e de yazdım ama, henüz bir yanıt alamadım. Dilerim bir dönüş alabilirim.

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Sn. Judith Slater'e de yazdım ama, henüz bir yanıt alamadım. Dilerim bir dönüş alabilirim. — SUAVİ (@Suavi_Suavi) July 3, 2019

​Bir kaç gündür adeta çırpınıyorum. İngiltere tüm orkestrama vize verdi ama bana vermedi! Tamam da neden? Bu konuya sahip çıkacak tek yetkili yok mudur? Bu kadar mı sahipsiz bu durum. Bunun mantıklı bir nedeni olamaz, %100 eminim ama neden? Bir sorun varsa deşifre edin utanayım."

Bir kaç gündür adeta çırpınıyorum. İngiltere tüm orkestrama vize verdi ama bana vermedi.! Tamamda NEDEN.? Bu konuya sahip çıkacak tek yetkili yok mudur.? Bu kadar mı sahipsiz bu durum. Bunun mantıklı bir nedeni olamaz, %100 eminim ama Neden.? Bir sorun varsa deşifre edin utanayım — SUAVİ (@Suavi_Suavi) July 3, 2019

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