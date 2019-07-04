MHP'li Yalçın'dan Akşener'e: Kendi mabadı açıkta dururken başkalarını ayıplaması ahlaki düşüklüktür

"MHP’ye saldırırken sütre gerisi olarak CHP’yi kullanmasına, velinimeti olan büyük ortağının eteğine saklanmasına rağmen; yerel seçim sonuçlarından kendine paye çıkarıp zilletin başat aktörü ve büyük ortağıymış gibi bir hava vermeye çabalaması da pek acınası bir durumdur" diyen Yalçın, Akşener'in MHP'ye yönelik eleştirilerine şu sözlerle yanıt verdi:

Bir taraftan terör örgütünün siyasi kanadıyla açık iş birliği içindeki CHP ile siyasi ittifak kurmaktan, HDP eş başkanının avukatlığına soyunmaktan sakınmazken; diğer taraftan da MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’yi terörist başının mektubunu güzellemekle suçlayabilmesi, akıl fukaralığıdır. Siyasi tercihleri ve tutumu yüzünden kendi mabadı açıkta dururken, başkalarını ayıplaması; ahlaki düşüklük, insani eksikliktir!

'MHP'Yİ FETÖ'NÜN OYUNCAĞI YAPMAK İÇİN ÇABA GÖSTERDİ'

Akşener'i "MHP’yi bölüp FETÖ’nün oyuncağı hâline getirmek için bunca çaba göstermekle" suçlayan Yalçın, "Milliyetçi camiaya fitne ve tefrika tohumlarını serptikten sonra uykuları kaçması gerekirken; inanılması güç bir pişkinlik içinde partimizin dilini ve üslubunu çalması ayrı bir komedidir" diye konuştu.