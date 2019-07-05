AK Partili belediye başkanı, CHP'lilerin 'T.C ibaresi' teklifini kabul etti

‘HEPİMİZ AYNI ŞEYE HİZMET EDİYORUZ’
Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre şehri yönetmenin ve şehre yön vermenin gönül işi olduğu kadar akıl işi de olduğunu ifade eden Başkan Aşkın Tören, “İlk günden bu yana milletin iradesiyle şekillenen belediyemizin çok kıymetli siyasi grup temsilcilerinin, tecrübeli ve yeni seçilmiş olan kıymetli meclis üyelerinin benim için bir şans olduğunun bilinci içerisindeyim. Biz aynı şehirde yaşamanın değil, aynı şehirde aynı imkanlarla yaşamanın ve şehri birlikte kurmanın, şehrin geleceği için birlikte ter dökmenin bizleri kardeş, hemşehri ve bu topluma karşı ortak payda da buluşturacağı ilkesiyle yola revan olduk" ifadelerini kullandı.
T.C. ibaresini mutlulukla kullanacaklarını dile getiren Tören, bu kararı önemli bir günde alarak daha anlamlı hale getirme teklifinde bulundu.
Tören, “19 Eylül tarihi Ordumuz için büyük bir önem taşıyor. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu’ya gelişinin yıldönümü hem de Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu önemli günde meclisimizde özel bir toplantı yaparak T.C. kararını alalım” dedi. Başkanın bu açıklaması meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Bazı CHP’li üyeler toplantı sonunda Tören’in elini sıkarak kutladı.
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