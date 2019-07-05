Kayıt
11:20 05 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    AK Partili belediye başkanı, CHP'lilerin 'T.C ibaresi' teklifini kabul etti

    © Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 22

    Ordu'nun Altınordu ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Aşkın Tören, CHP meclis üyelerinin kurumsal kimliğe T.C. ibaresini eklemesi talebini geri çevirmedi. Teklife olumlu bakan Tören, Ordu için önemli bir gün olan Mustafa Kemal Atatürk'ün kente geldiği 19 Eylül günü meclis toplantısı yaparak karar alınabileceğini dile getirdi.

    İBB binasına T.C. ibaresi eklendi
    © DHA /
    İBB binasına T.C. ibaresi eklendi
    Altınordu Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri, son yapılan toplantıda meclis başkanlığına başvuru yaparak belediyenin kurumsal kimliğine T.C. ibaresinin eklenmesini istedi. CHP’li üyelerin talebini dinleyen Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı AK Partili Aşkın Tören’de teklifi onayladı.

    ‘HEPİMİZ AYNI ŞEYE HİZMET EDİYORUZ’

    Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre şehri yönetmenin ve şehre yön vermenin gönül işi olduğu kadar akıl işi de olduğunu ifade eden Başkan Aşkın Tören, “İlk günden bu yana milletin iradesiyle şekillenen belediyemizin çok kıymetli siyasi grup temsilcilerinin, tecrübeli ve yeni seçilmiş olan kıymetli meclis üyelerinin benim için bir şans olduğunun bilinci içerisindeyim. Biz aynı şehirde yaşamanın değil, aynı şehirde aynı imkanlarla yaşamanın ve şehri birlikte kurmanın, şehrin geleceği için birlikte ter dökmenin bizleri kardeş, hemşehri ve bu topluma karşı ortak payda da buluşturacağı ilkesiyle yola revan olduk" ifadelerini kullandı.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi
    © AA / Arşiv
    Ankara Büyükşehir Belediyesi tabelasına yeniden 'T.C.' ibaresi eklendi
    Tören, "Biz hemşehrilerimize siyasi çoğunluğumuz sebebiyle değil, şehrin çoğulcu yapısı ve karakteri dolayısıyla bu şehirde adil olmayı ve temiz bir şehirde, güzel bir şehirde, kalkınmış, yaşamanın hazzını teneffüs edebilecekleri ve insana yakışır, standartları olan bir şehir inşa etmek kararlılığı ile yola çıktık ve bu doğrultu da hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

    T.C. ibaresini mutlulukla kullanacaklarını dile getiren Tören, bu kararı önemli bir günde alarak daha anlamlı hale getirme teklifinde bulundu.

    Tören, “19 Eylül tarihi Ordumuz için büyük bir önem taşıyor. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu’ya gelişinin yıldönümü hem de Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu önemli günde meclisimizde özel bir toplantı yaparak T.C. kararını alalım” dedi. Başkanın bu açıklaması meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Bazı CHP’li üyeler toplantı sonunda Tören’in elini sıkarak kutladı.

    İlgili konular:

    Ankara Büyükşehir Belediyesi tabelasına yeniden 'T.C.' ibaresi eklendi
    Etiketler:
    CHP, Mustafa Kemal Atatürk, Aşkın Tören, Ordu, Altınordu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Daha önce 2 Ağustos 2008'de lav püskürten 924 metre yüksekliğindeki yanardağ sönmediği için sık sık düşük miktarlarda lav boşaltıyor. Bu nedenle Akdeniz'in Deniz Feneri olarak da adlandırılıyor.
    'Akdeniz'in Deniz Feneri' olarak bilinen Stramboli Yanardağı faaliyete geçti
    Karikatür
    Çin ve Türkiye terörle mücadeledeki işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet