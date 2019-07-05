Kayıt
11:20 05 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Şener: Davutoğlu’nun parti kurmaktan vazgeçeceği ihtimali üzerinde duruyorum

    © AP Photo /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    CHP Konya Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili olarak "Bu ikisinin birlikte parti kurmasının birbirlerini aşındırmaktan başka sonuç vermeyeceğini düşünmek lazım. Davutoğlu’nun parti kurmaktan vazgeçeceği ihtimali üzerinde duruyorum" dedi.

    CHP Konya Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, yeni parti iddialarıyla ilgili olarak dün Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş'ın sorularını yanıtladı.

    Ankara Gündemi programına konuk olan Şener, şunları söyledi:

    Ali Babacan
    © AFP 2019 / Arşiv
    'Ali Babacan dönemindeki çalışanlar ifadeye çağrıldı'
    “AKP’den ayrıldığımdan bu yana hiç pişman olduğum bir nokta yok. Ayrıldığımdan bugüne kadar ki çizgimin çok doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü kamuoyu benim bildiklerimi bilmiyor. Benim yaşadıklarımı yaşamamış, hissettiklerimi, kurduğum empatileri bilmiyor. Ama AKP’nin ilk döneminde her şey güllük gülistanlık gözükürken içten içe ana dinamiklerin bu ülkeye zarar verebileceğini ben gördüm ve 5 yıllık Başbakan Yardımcılığım döneminde Sayın Erdoğan’ın birçok kararına itiraz ettim. Bunlar basında yayınlandı ve kamuoyunda tartışıldı. …Bu çizgide Partinin, kuruluş ilkelerine aykırı bir rotaya girmiş olduğunu gördüğüm için bıraktım. 

    'ERDOĞAN VE GÜL BIRAKMAMAM İÇİN ISRAR ETTİ'

    2007 seçimlerine katılmayacağımı söyleyince Sayın Erdoğan ile Gül birlikte gece 2’de Başbakanlık Konutu’nda bana ısrar ettiler. Benim siyaset anlayışımla, dünyaya bakışımla Erdoğan’ın bakış açısı farklı. Benmerkezli bakış açısıyla devletin yönetilmeyeceğini biliyordum. Etrafındakileri de karanlık şeylere bulaştıracak birinin yanında siyaset yapmam mümkün değildi. Geldiğimiz nokta ortada… Sürekli herşey benim olsun, saraylar uçan saraylar yazlık saraylar benim olsun, bütün yetkiler benim olsun, Başbakanlık yetmiyor Cumhurbaşkanlığı yetmiyor tek başıma Hükümet olayım, yargıda da benim sözüm geçmeli dedi. Yasama organı Parlamento beni denetlemesin dedi. Parlamento’nun ana görevi yasa çıkarmaktır ama bütün yasaları o çıkarmasın benim de yetkim olsun dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle Parlamento’nun yetkilerine el koydu. Bütün bu düzenlemeleri yaptı ve Türkiye batağın içine saplandı. Türkiye krizde, iç barış tahrip oldu, ağır dış sorunlarla boğuşmaktayız. Korktuğum endişe ettiğim şeyler ortaya çıktı. Bu sürecin sorumlusu olmak istemedim. 

    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Selvi: 'Babacan ve Gül'ün partisi iki teklifin referanduma sunulmasını önerecek' deniyor
    'OLDUĞUM NOKTADAN MUTLUYUM'

    Erdoğan, 'Şener gibi olursunuz' diyor. Ben iyi bir şey yaptım. Sizin frenlenmenize ihtiyaç varsa bunu frenlemenin en büyük mekanizmanın ana muhalefet partisi olduğunu gördüm, bağımsız da mücadele ettim. Hükümeti kinden nefretten dolayı değil ülkeye zarar vermeyin diye eleştirirsiniz. Ben AKP’den ayrıldığımdan beri ‘Bu yanlıştır’ diye bağırdım. Bu mücadeleyi yaptım. Benim geldiğim noktayı küçümsemek yerine öyle sanıyorum Erdoğan tek başına kaldığında 'Keşke Abdüllatif Şener gibi olsaydım' diyordur. Onun için alnım açık, kararlılığım net. 4 senede iki kez dava açtılar, mesleğimi icra etmemek için üniversitelerde hocalık yapmam dahi engellendi buna dahi pes etmedim, ülke için mücadele etmem gerektiğine inandım ve kendim yokluğa, yoksunluğa mahkum da olsam hatta aç ve ekmeksiz kalsaydım dahi ben yapmayı düşündüğüm, doğru olduğuna inandığım mücadeleyi bugün de sürdürdüm. O yüzden benim örneğimi ‘Bak gördün mü’ diye veriyorsa ben de şöyle derim: 

    'BENİM DURDUĞUM NOKTA ONURLU BİR NOKTADIR'

    Bak gördün mü şu halini. Nedir bu hal? Bu ne kadar eleştirilecek bir şeydir. Ne kadar sıkılması gereken bir durum bir insan için. Bu ülkede 80 milyon insan var, ekonomi okumuş binlerce insan var. Damada ekonomiyi teslim edersiniz, kamu işletmelerini Varlık Fonu’na bağlarsınız ve ülkenin tüm parasını damat kayınpeder idare edersiniz. Ben onurlu bir mücadele verdim. Babacan’a bak Şener’i gördünüz, Başbakan Yardımcısıydı elinden gitti, sonunda CHP’den milletvekili oldu diyorsa bu kurgu yanlıştır. Benim çizgim CHP’de olduğum nokta itibariyle de doğru ve onurlu bir çizgidir. 

    'DAVUTOĞLU’NUN PARTİ KURACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

    Ali Babacan
    © AA / İsa Terli
    Ali Babacan hakkında suç duyurusu
    Yeni iki partiden söz ediliyor, Babacan ve Davutoğlu iki ayrı parti kuracak deniyor. Fakat bu ikisinin birlikte parti kurmasının birbirlerini aşındırmaktan başka sonuç vermeyeceğini düşünmek lazım. Davutoğlu’nun parti kurmaktan vazgeçeceği ihtimali üzerinde duruyorum. Yoksa balon patlamış olur, bunu gördüklerini sanıyorum. Beklentiler de Davutoğlu’ndan yana değil bunun için Davutoğlu’nun parti kurma girişiminden vazgeçme ihtimalini gündemde görüyorum. 

    'YENİ PARTİ KURUCULARININ DAHA NET TAVIR SERGİLEMELERİ GEREKİYOR'

    Babacan parti kurarsa ne olur? Şu an net bir resim çizmekte zorluk var. Aylardır Türkiye bu partiden bahsediyor fakat parti ile ilgili konuşulan kişiler ise hatta Partinin genel başkanı olacağı söylenen kişilerden net bir açıklama çıkmıyor. İşin sahibinin net duruşunun olması lazım.  Bana kalırsa AKP’nin kuruluşu sırasında beraber olduğumuz arkadaşların biraz daha kararlı olmaları, açıklama yapmaktan, net tavır sergilemekten, Hükümetin yanlışlarını söylemekten kaçınmamaları lazım. Umarım önümüzdeki süreçte bu netliği göreceğiz. 

    'AKP’DEN KOPUŞLAR OLABİLİR'

    © AFP 2019 /
    Zeyrek: Babacan ve arkadaşları yeni partiye üyelik için iki şart koşuyor
    Güçlü yeni bir parti kurulacaksa bunun Parlamento’da ayağının olması lazım. Bu da en azından bir gruplarının olması lazım. Yeterli sayıda milletvekili ile bir grup oluşturmaları gerekir, Meclis faaliyetlerine aktif katılmaları gerekir, Meclis çalışmalarında Partilerinin görüşlerini kamuoyuna iletmeliler. Grupları olmazsa başlarken zorlukla karşılaşabilirler. 
    Burada da nereden bir milletvekili bulacaklar? Büyük ihtimalle AKP milletvekillerinden oluşan bir grup oluşabilir diyorum. Mümkün mü? Mümkün olmadığını söyleyemem. Özellikle 31 Mart’tan sonra peşinden İstanbul’da ikinci bir hezimet yaşanmış olması AKP’nin büyüsünü bozmuştur. Sürekli seçim almaya alışan ve bu anlayış kapsamında geleceklerini garanti altına alan milletvekillerinde bir değişiklik var. Eskiden herşeyin sahibi olarak kendilerini gören AKP milletvekilleri daha nezakete doğru yelken açmış durumdalar. Mağlubiyetin büyük kazanımı vardır AKP üzerinde. Böyle bir tabloda bu gruptan bazı milletvekilleri yen çıkışı da destekleyebilir. Ancak hangi milletvekillerinin bu yeni oluşuma katılabileceği yönünde hiçbir bilgiye sahip değilim. Böyle bir bilgiyi yeni Parti kurmaya hazırlananlardan da duymadım."

    Etiketler:
    AK Parti, Yeni Parti, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Abdullatif Şener
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Daha önce 2 Ağustos 2008'de lav püskürten 924 metre yüksekliğindeki yanardağ sönmediği için sık sık düşük miktarlarda lav boşaltıyor. Bu nedenle Akdeniz'in Deniz Feneri olarak da adlandırılıyor.
    'Akdeniz'in Deniz Feneri' olarak bilinen Stramboli Yanardağı faaliyete geçti
    Karikatür
    Çin ve Türkiye terörle mücadeledeki işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet