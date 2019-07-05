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15:51 05 Temmuz 2019
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    Kuvvet komutanları artık şeref kapısından giriş yapamayacak

    © AA /
    Türkiye
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    Kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Meclise girişlerinde artık Şeref Kapısı'nı kullanamayacak.

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
    © AA / Emin Sansar
    Bedelli askerlik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu: 28 günlük eğitim de tasarıda
    TBMM Başkanlık Divanı, TBMM Güvenlik Yönetmeliği’nde değişiklik yapan taslağı kabul etti.

    Buna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması genişletildi. Gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalışacak personel ve amirler hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Devlet Memurları Kanunu kapsamında ilk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacak personel hakkında yaptırılacak. Sözleşmeli personel hakkında ise arşiv araştırması olacak.

    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, kurum içi ve kurum dışından ilk kez başkan yardımcısı ve üstü unvanlara atananlar hakkında da yaptırılacak. Açıktan veya naklen atanan personelin yanı sıra başkan yardımcısı ve üstü unvanlara atanan personel de bu işlemler tamamlanmadan göreve başlatılamayacak.

    İlgili personelin, acil hallerde atamaya yetkili amirin onayıyla güvenlik sonucu beklenmeden işe başlatılabileceği uygulamasına son verilecek.

    Katar
    © REUTERS / Thomas White
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    Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında olumsuz sonuç çıkması halinde, kişinin TBMM'de çalıştırılıp çalıştırılmamasını inceleyecek Değerlendirme Komisyonu’nda, Koruma Daire Başkanı da yer alacak.

    Ana bina basın toplantı salonuna milletvekilleri dışında katılan ziyaretçilere, tutulacak tutanağa istinaden TBMM'ye giriş yasağı konulmasının kurulda değerlendirileceğine yönelik hüküm de kaldırıldı.

    Kabul edilen taslakta, Meclis Şeref Kapısı girişlerine ilişkin madde düzenleme yapıldı. Buna göre, kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Meclise girişlerinde artık Şeref Kapısı'nı kullanamayacak.

    Öte yandan, TBMM'ye girişlerde verilen geçici görevli araç giriş kartlarında da düzenlemeye gidildi. TBMM'de grubu olmayan ancak temsili bulunan partilerin, milletvekili olmayan MKYK ve PM asli üyelerinin kullandığı bir araca da bu kart verilecek.

     

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    Etiketler:
    TBMM Başkanlık Divanı, TBMM
    Topluluk kurallarıTartışma
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