Erdoğan: Türkiye, içinde yer aldığı tüm askeri ittifaklarda başarısıyla öne çıkan bir ülkedir

Milli Savunma Üniversitesi'nin Kurmay Eğitimi mezuniyet töreninde konuşan Erdoğan, barışı sağlamanın yolunun caydırıcılıktan geçtiğini belirterek "Türkiye, içinde yer aldığı tüm askeri ittifaklarda başarısıyla öne çıkan bir ülkedir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasındna öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Bu mesel ile bulur cümle düvel fevz-ü felâh; Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh.

- Teknik, taktik ve stratejik üstünlüğü sağlamadan barıştan söz etmek suya veya havaya yazı yazmak gibidir.

- 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır. Milletimizin her ferdi karşılık beklemeden darbecilerin karşısına dikildi.

- Malazgirt'ten bugüne kadar hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

- Türk Ordusu peygamber ocağıdır.

- Ne zaman bölgemizde kritik gelişmeler yaşansa ordumuzu yıpratmaya yönelik hadiselere şahit oluruz.

- Amerika'nın başkanlarına gittiğimde bana kiralık bir İHA bile vermiyordu, ama kötü komşu bizi ev sahibi yaptı.

- Milletimizle ordumuzun arasını açma gayretlerini boşa çıkardık. Milletimizle ordumuz arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz.

- Türkiye'nin varlığına ve birliğine yönelik saldırıları doğrudan kaynağında karşılıyoruz.

- Bugün kurmay subaylarımızın eğitimini çok daha kritik görüyoruz.

- Ülkemize savunma sanayii alanında örtülü ya da açık ambargo uygulayanlar bu işin çaba işi olduğunu anlayacaklar.

- Türkiye, içinde yer aldığı tüm askeri ittifaklarda başarısıyla öne çıkan bir ülkedir.

- Türkiye, NATO üyesi olduğu günden beri üstlendiği tüm görevleri alnının akıyla yerine getirmiştir. Hala daha NATO bünyesinde barışı temsil etmeyi sürdürüyoruz.

- Türkiye, NATo'ya değer ve güç katan, hareket alanını genişleten bir güç olmuştur. Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece de taahhütlerimize bağlı kalacağız.

- Uluslararası alana ülkemizin haklarını savunmaya devam ettikçe, ambargoların arttığını görüyoruz.

- Savunma sanayii konusunda halen önümüzde aşmak zorunda oldumuz zorluklar olduğunun farkındayız.

- Savınma sanayiii alanında yerliliği ve milliliği artıracak projelere daha sıkı sarılacağız.