Erdoğan: Türkiye, içinde yer aldığı tüm askeri ittifaklarda başarısıyla öne çıkan bir ülkedir

- Bu mesel ile bulur cümle düvel fevz-ü felâh; Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh.
- Teknik, taktik ve stratejik üstünlüğü sağlamadan barıştan söz etmek suya veya havaya yazı yazmak gibidir.
- 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır. Milletimizin her ferdi karşılık beklemeden darbecilerin karşısına dikildi.
- Malazgirt'ten bugüne kadar hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.
- Türk Ordusu peygamber ocağıdır.
- Ne zaman bölgemizde kritik gelişmeler yaşansa ordumuzu yıpratmaya yönelik hadiselere şahit oluruz.
- Milletimizle ordumuzun arasını açma gayretlerini boşa çıkardık. Milletimizle ordumuz arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz.
- Türkiye'nin varlığına ve birliğine yönelik saldırıları doğrudan kaynağında karşılıyoruz.
- Bugün kurmay subaylarımızın eğitimini çok daha kritik görüyoruz.
- Ülkemize savunma sanayii alanında örtülü ya da açık ambargo uygulayanlar bu işin çaba işi olduğunu anlayacaklar.
- Türkiye, içinde yer aldığı tüm askeri ittifaklarda başarısıyla öne çıkan bir ülkedir.
- Türkiye, NATO üyesi olduğu günden beri üstlendiği tüm görevleri alnının akıyla yerine getirmiştir. Hala daha NATO bünyesinde barışı temsil etmeyi sürdürüyoruz.
- Uluslararası alana ülkemizin haklarını savunmaya devam ettikçe, ambargoların arttığını görüyoruz.
- Savunma sanayii konusunda halen önümüzde aşmak zorunda oldumuz zorluklar olduğunun farkındayız.
- Savınma sanayiii alanında yerliliği ve milliliği artıracak projelere daha sıkı sarılacağız.
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