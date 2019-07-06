Yayını durdurulan Cem TV: Ayrımcılık yapılıyor

Uydu Haberleşme ve Kablo TV’de Türkiye’nin tek uydu operatörü olan Türksat, 1 Temmuz itibariyle Cem TV’nin yayınını durdurdu. Kanaldan karar tepki geldi.

Uydu Haberleşme ve Kablo TV’de Türkiye’nin tek uydu operatörü olan Türksat, 1 Temmuz itibariyle Cem TV’nin yayınını durdurdu. Türksat, 5 gün geçmesine rağmen hala yayını açmadı. Cem TV’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Cem Medya ailesine yapılan bu ayrımcılığın sona erdirilmesini temenni ediyoruz” denildi.

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KAMUOYUNA DUYURU

Değerli izleyicilerimiz ve takipçilerimiz, 01.07.2019 tarihinde Cem TV yayını Saat 00.10 sularında TÜRKSAT tarafından durdurulmuştur. Yayınımızın durdurulmasının 5. gününde bir duyuru daha yapma gereği duymaktayız. pic.twitter.com/KqOTeOZ468 — Cem TV (@cem_tv) 5 Temmuz 2019

Cem TV, yayınını Facebook ve Youtube hesaplarından sürdürüyor.