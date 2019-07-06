Gökçek'ten jet ski açıklaması: Ramazan şenliklerinde alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait depoda, belediye envanterinde kayıtlı olmayan ve kime ait olduğu bilinmeyen jet ski bulunduğu iddiası hakkında Ankara’nın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten açıklama geldi.

Gökçek, söz konusu jet ski’nin 2010 yılında ramazan şenlikleri dolayısıyla alındığını söyledi. Gökçek Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

“Sahibi bilinmiyor dediğiniz jet ski. 2010 yılında ramazan şenlikleri dolayısıyla alınana ve ASKİ envanterinde bir araçtı. Yeni ABB depocuları, ANFA genel müdürü ve basın müşavirleri konunun cahili olunca hem kendilerini, hem Yavaş’ı böyle rezil ediyorlar”.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Yıldızı Parkı’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait depoda, belediye envanterinde kayıtlı olmayan, kime ait olduğu bilinmeyen jet ski bulunduğu belirtildi. Haberin ardından gözler eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e çevrilmişti. Jet ski’nin kayda alındıktan sonra Melih Gökçek’e tahsis edildiği ortaya çıkıp geri çağrılan cipler gibi, ihale yoluyla satışa çıkarılacağı iddiası da basında yer aldı.

2️⃣SAHİBİ BİLİNMİYOR DEDİĞİNİZ JET SKİ.

2010 YILINDA RAMAZAN ŞENLİKLERİ DOLAYISIYLA ALINAN VE ASKİ ENVANTERİNDE BİR ARAÇTIR.

YENİ ABB DEPOCULARI,ANFA GN MD VE BASIN MÜŞAVİRLERİ KONUNUN CAHİLİ OLUNCA

HEM KENDİLERİNİ,

HEM YAVAŞ’I

BÖYLE REZİL EDİYORLAR.

İŞTE O TARİHLİ BLD BÜLTENİ⤵️ pic.twitter.com/h5b0mtHDuK — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 6 Temmuz 2019

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