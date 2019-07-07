Adana'da düğünde kaçırılan genç kız, mısır tarlasında bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir yakınının düğüne katılan 18 yaşındaki R.T, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobille kaçırıldı.
Ekipler çalışmalarını sürdürdüğü sırada, Gölbaşı Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasından kadın sesleri geldiği ve kadının yardım istediği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ve R.T'yi üzerindeki abiye kıyafet ile tarlada bulan ekipler, hafif yaralı olduğu tespit edilen kızı ekip aracıyla Hürriyet Polis Merkezi'ne götürdü.
Polis merkezine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan R.T, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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