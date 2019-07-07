TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiği, 2 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/uMQzUfNP7p — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 7 июля 2019 г.

​Harekatlarla PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 PKK'lı öldürüldü.