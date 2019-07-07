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15:54 07 Temmuz 2019
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    Murat Çetinkaya - Recep Tayyip Erdoğan

    CHP'li Erdoğdu: Artık Merkez Bankası’nın başındaki gerçek kişi, Cumhurbaşkanı'nın kendisidir

    © AA /
    Türkiye
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    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alınmaını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Artık Merkez Bankası’nın başındaki gerçek kişi, Cumhurbaşkanı'nın kendisidir" ifadesini kullandı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’nın görevden alınmasının Türkiye’de daha önce yaşanmamış bir durum olduğunu söyledi.

    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
    © AA /
    Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya görevden alındı
    Çetinkaya’nın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alınması ve sonrasında gelen tepkileri değerlendiren Erdoğdu, Merkez Bankası’nın hedeflerini tutturmamasının asıl sorumlusunun maliye politikalarını uygulayan hükümet olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

    "Yani hedefleri tutturamamanın sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damadı Berat Albayrak’tır. Üst üste yapılan seçim ve referandumları kazanmak uğruna piyasaya para saçılmış bu seçim hovardalığı hem borç yükünü hem de enflasyonu roketlemiştir. Seçim zamanı bütçe ve KGF kaynaklı bu fonlar, yatırımlara değil ağırlıklı lüks tüketime veya borç geri ödemelerinde kullanılmıştır. Yani hedeflerin tutmamasının sorumlusu Merkez Bankası Guvernörü değil, damat ve kayınpederidir. Bu ikiliyi ilk seçimde inşallah millet görevden alacak."

    Ekonomide gelinen nokta itibariyle en çok ihtiyaç duyulan şeyin liyakat ve kurumsal itibar olduğunun altını çizen Erdoğdu, şu görüşleri dile getirdi:

    'TÜRKİYE EKONOMİSİNİN EN BÜYÜK PROBLEMİ EKONOMİ YÖNETİMİDİR'

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınma nedenini açıkladı
    "Merkez Bankası’nın Hazineye parasal açıdan destek olması, politika faizlerinin şartların gerektirdiğinden aşağı çekilme ihtimali ve nihayet kur seviyesi korunmaya çalışırken net rezervlerin azalıyor olması zaten bir hiperenflasyon-kur şoku sarmalını çağrıştırıyorken, bu durumun bir de yurtdışı gelişmeler nedeniyle artacak bir baskıyla daha da yoğunlaşma ihtimali, koşulların çok riskli hale geldiğini gösteriyor. Tüm bu koşulların ima ettiği durum, yabancı yatırımcının uzunca bir süre daha Türkiye’ye girmek istemeyeceği ve zorluklardan çıkışa dair umut kırıntılarının da tamamen yok olmak üzere olduğudur. Artık Merkez Bankası’nın başındaki gerçek kişi, Cumhurbaşkanı'nın kendisidir."

    Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasının ardından süratle faiz indirilmesi ya da ihtiyat akçesinin kullanılması gibi dolaylı para basma yöntemlerine gidilirse, ekonominin yeni bir kur şokuyla karşı kaşıya kalabileceğine dikkat çeken Erdoğdu, bunun da maliyet kaynaklı enflasyonu yükselteceğini kaydederek açıklamasını şöyle tamamladı:

    “Bu da yaşadığımız durgunluğu daha derinleştirir ve küçülme boyutuna götürürse işte o zaman işler içinden çıkılmaz hale gelir. Türkiye ekonomisinin en büyük problemi mevcut ekonomi yönetimidir. Allah ülkeyi daha kötü koşullardan korusun. Çünkü son dönemde kur biraz düşmeye başlamıştı, hepimiz faiz indirimi bekliyorduk, işler İstanbul seçimi sonucu biraz yoluna girer mi diyorduk, Tayyip bey dün büyük hamleyi yaptı ve Türkiye ekonomisine büyük zarar verdi.”  

    Etiketler:
    Enflasyon, Berat Albayrak, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Murat Çetinkaya, Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi
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