CHP'li Erdoğdu: Artık Merkez Bankası’nın başındaki gerçek kişi, Cumhurbaşkanı'nın kendisidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’nın görevden alınmasının Türkiye’de daha önce yaşanmamış bir durum olduğunu söyledi.
"Yani hedefleri tutturamamanın sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damadı Berat Albayrak’tır. Üst üste yapılan seçim ve referandumları kazanmak uğruna piyasaya para saçılmış bu seçim hovardalığı hem borç yükünü hem de enflasyonu roketlemiştir. Seçim zamanı bütçe ve KGF kaynaklı bu fonlar, yatırımlara değil ağırlıklı lüks tüketime veya borç geri ödemelerinde kullanılmıştır. Yani hedeflerin tutmamasının sorumlusu Merkez Bankası Guvernörü değil, damat ve kayınpederidir. Bu ikiliyi ilk seçimde inşallah millet görevden alacak."
Ekonomide gelinen nokta itibariyle en çok ihtiyaç duyulan şeyin liyakat ve kurumsal itibar olduğunun altını çizen Erdoğdu, şu görüşleri dile getirdi:
'TÜRKİYE EKONOMİSİNİN EN BÜYÜK PROBLEMİ EKONOMİ YÖNETİMİDİR'
Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasının ardından süratle faiz indirilmesi ya da ihtiyat akçesinin kullanılması gibi dolaylı para basma yöntemlerine gidilirse, ekonominin yeni bir kur şokuyla karşı kaşıya kalabileceğine dikkat çeken Erdoğdu, bunun da maliyet kaynaklı enflasyonu yükselteceğini kaydederek açıklamasını şöyle tamamladı:
“Bu da yaşadığımız durgunluğu daha derinleştirir ve küçülme boyutuna götürürse işte o zaman işler içinden çıkılmaz hale gelir. Türkiye ekonomisinin en büyük problemi mevcut ekonomi yönetimidir. Allah ülkeyi daha kötü koşullardan korusun. Çünkü son dönemde kur biraz düşmeye başlamıştı, hepimiz faiz indirimi bekliyorduk, işler İstanbul seçimi sonucu biraz yoluna girer mi diyorduk, Tayyip bey dün büyük hamleyi yaptı ve Türkiye ekonomisine büyük zarar verdi.”
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